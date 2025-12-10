Crisis en el PSOE
El presidente de la Diputación de Lugo se niega a dimitir tras las acusaciones de acoso sexual: "Es un montaje"
"No sé a que obedece", asegura José Tomé Roca
Irene Bascoy
"Es evidente que es un montaje y no sé a qué obedece", acaba de declarar el presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de Monforte y líder del PSOE en la provincia de Lugo, José Tomé Roca, sobres las denuncias por acoso sexual contra él presentadas en el canal interno de denuncias del PSOE y desveladas ayer por la noche en el programa Código 10, de Cuatro.
Tomé ha mantenido su agenda y en Monforte presentó un servicio de autobuses rurales y desde su localidad declaró a los periodistas que "no tiene noticia de ninguna denuncia" contra él, "ni por vía interna ni judicial". Remarcó además que "lo publicado es falso y mentira", y que lo ha puesto todo en manos de su abogado.
"Son acusaciones sin pruebas y supongo que tendré oportunidad de defenderme", afirmó Tomé. Esta misma mañana, desde el PSdeG mostraban "su repugnancia" ante los supuestos casos de acoso y anunciaban que "hoy" habrá una "reacción contundente" de la dirección gallega.
Preguntado sobre si la dirección del PSdeG o la federal se habían puesto en contacto con él para abordar el escándalo, Tomé se limitó a comentar: "Voy a seguir trabajando por el Concello de Monforte y por la provincia de Lugo, es lo único que voy a decir. Tengo que restituir mi honor".
