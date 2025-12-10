Sesión de Control al Gobierno
Directo | Feijóo acusa a Sánchez de querer a las mujeres "calladitas" y el presidente le reprocha la "coalición negacionista" con Vox
El presidente del Gobierno se enfrenta también a Abascal y Rufián en la última sesión de control del año
"El feminismo, a todos nos da lecciones. A mi el primero". Con estas palabras ha arrancado este miércoles Pedro Sánchez la última sesión de control al Gobierno del año, antes incluso de que Alberto Núñez Feijóo entrara en materia para reprocharle el 'caso Salazar'. No ha tardado después el líder del PP en echarle en cara las últimas denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, exasesor de la Moncloa, y la gestión que está haciendo el Gobierno: "Ha pasado usted del 'hermana, yo si te creo' al 'calladita está mas guapa'". El jefe del Ejecutivo se ha defendido denunciando la "amenaza" que supone la coalición negacionista" de PP y Vox.
