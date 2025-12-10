Tribunales
Detenida por orden de la Audiencia Nacional la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos públicos
La calificada como "fontanera" del PSOE también está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) bajo sospecha. La causa, que está secreta, está siendo investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular es Antonio Piña.
La considerada por el fiscal Ignacio Stampa como "fontanera del PSOE, Leire Díez, también está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.
- Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
- Urbanismo busca a los 434 dueños extranjeros del hotel abandonado en Añaza
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- Un coche despeñado en el Teide se convierte en una atracción para los turistas cuatro días después del accidente
- «Desesperantemente lento»: escollos administrativos atascan la rehabilitación del convento de Santo Domingo de La Laguna
- No doy el DNI': una experta alerta a los tinerfeños de lo que deben hacer para dar sus datos de manera segura en los alojamientos
- Varios bañistas son desalojados de la piscina natural de Isla Cangrejo horas después de la tragedia mortal
- Novedad de mercado: varios equipos de Primera RFEF se interesan por Cris Montes