Cáncer
Sémper termina su tratamiento de quimioterapia y "de momento todo va bien"
"Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante", ha apuntado el dirigente del PP en su cuenta de X
EFE
El dirigente del PP Borja Sémper ha terminado el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer que padece y, según informa él mismo este lunes en redes sociales, "de momento todo va bien".
"Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!", señala Sémper en un mensaje en su cuenta de X, que acompaña de una fotografía.
El político vasco anunció que padecía cáncer el pasado 14 de julio, una confesión que hizo viral en pocos minutos y por la que recibió el apoyo de compañeros de su partido y de otras formaciones.
