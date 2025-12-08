La inminente publicación de la sentencia de García Ortiz marca el inicio del mandato de la nueva fiscal general, que tomará posesión el jueves

Desde que el pasado 20 de noviembre supo, al adelantarse el fallo por el Tribunal Supremo, que había sido condenado a una inhabilitación de dos años por cometer un delito de revelación de datos reservados, Álvaro García Ortiz espera conocer los términos exactos de su sentencia. En especial, los hechos que se dan por probados para considerar que su actuación vulneró los derechos de un ciudadano, Alberto González Amador, que es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La notificación de la resolución adoptada con el voto de cinco de los siete miembros de la Sala --las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer emitirán un voto discrepante-- es inminente y fuentes jurídicas aventuran a EL PERIÓDICO que no irá más allá del próximo martes o miércoles, de modo que no interfiera en la toma de posesión de la nueva fiscal general, Teresa Peramato, que ya se ha fijado para el próximo jueves en el propio Supremo.

Los magistrados del Tribunal supremo Susana Polo, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta y Manuel Marchena / JJ Guillen

No obstante, la cercanía de ambos sucesos marcará sin duda el inicio del mandato de Peramato, quien en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado jueves no eludió la situación y comenzó su discurso aludiendo al proceso que sentó en el banquillo a su antecesor en el cargo, con el que comparte sensibilidad al haber pertenecido ambos a la Unión Progresista de Fiscales. Peramato reconoció de forma "particular" el trabajo realizado por García Ortiz, por haber hecho "lo indecible" por la modernización del Ministerio Público, y agregó que el procedimiento penal contra él "es una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española y que ha de sanar".

Nombramiento por el Rey

Una vez cumplimentados los trámites formales en el Consejo General del Poder Judicial --que declaró su idoneidad de forma unánime-- y en el Parlamento --donde PP y Vox pusieron pegas a su elección por parte del Gobierno--, lo previsible es que el próximo martes el Consejo de Ministros acuerde la designación de Peramato como nueva fiscal general del Estado.

Una vez esta decisión y el cese oficial de García Ortiz consten en el BOE se producirá el nombramiento formal en Zarzuela y para el día 11 ya se ha fijado el breve acto protocolario de toma de posesión en el Supremo. Tras ello, Peramato acudirá a la sede de la Fiscalía en la madrileña calle Fortuny, donde ofrecerá su primer discurso como fiscal general.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, preside la toma de posesión de Carmen Eiró como nueva Fiscal Superior de Galicia, a 17 de noviembre de 2025, en A coruña, Galicia (España). / Gustavo de la Paz - Europa Press

Todos estos actos formales coincidirán de algún modo u otro con el impacto que tendrá la lectura de la sentencia dictada contra García Ortiz. Desde el entorno de la candidata a sustituirle prefieren que el texto del Supremo se conozca cuanto antes, de modo que se aleje lo más posible del inicio del mandato de Peramato y de sus primeras decisiones. Una de ellas será la de ejecutar las consecuencias de la condena en cumplimiento de las normativas internas de la propia Fiscalía, que obligan a expulsar de la carrera a todos aquellos fiscales condenados por un delito doloso, como es el caso.

No obstante, las mismas fuentes señalan que existen dudas y precedentes a las que se puede agarrar la nueva dirección de la Fiscalía para evitar tomar una decisión tan contundente contra García Ortiz. Parten del hecho de que, al asumir la fiscalía general en septiembre de 2022 quedó en situación de servicios especiales , es decir, se suspendió temporalmente su dependencia de las normas ordinarias que sí valen para el resto de miembros de la Carrera. Además, están pendientes de conocer si el Supremo acota en su sentencia los términos de la inhabilitación, para estudiar la interpretación y la jurisprudencia aplicable a este caso concreto.