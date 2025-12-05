POLÉMICA SANITARIA
Madrid descarta irregularidades en el Hospital de Torrejón y defiende que sus listas de espera "están por debajo de la media"
La Consejería de Sanidad madrileña sigue recabando " información sobre el uso del material quirúrgico"
La Comunidad de Madrid defiende la situación asistencial del Hospital de Torrejón de Ardoz tras las informaciones de estos días, alegando que en ningún control rutinario "se ha detectado irregularidades denunciadas" y que los datos de listas de espera "están en la media o por debajo en la región".
Asimismo, el escrito remitido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destaca que "se ha ampliado plantilla un 2,8% en el último año" y se ha ampliado actividad.
En concreto, las listas de espera actualmente están en la media o por debajo de ella en todas las categorías. En consultas, el Hospital de Torrejón registra una demora media de 32 días frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2). En quirúrgica, registra una demora media de 48 días frente a los 42 del resto. En pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales, señala el escrito.
- El antiguo edificio de Hacienda de Santa Cruz se convertirá en una gran sala de exposiciones
- CD Tenerife - Granada CF: a qué hora juega y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Próximo paso judicial de los vecinos que han dejado a Santa Cruz sin ordenanza de tráfico y sin carril bici: desmantelar la Zona Urban
- Muere una niña de 13 años tras caer en el edificio abandonado en Tenerife
- Heridos de gravedad dos jóvenes en un atropello en Tenerife
- Rubens Ascanio deja el acta de concejal de Unidas en La Laguna por un acuerdo de rotación
- Compañeros del guardia civil que será juzgado ante un tribunal militar protestan en Tenerife este jueves en su defensa
- Las ratas asedian a los vecinos de la calle Los Silos hace seis meses