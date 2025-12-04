El ex 'número dos' de Cerdán niega que el PSOE hiciera ningún encargo a Leire Díez

"Nunca. Jamás el PSOE ha hecho nada de eso", ha sentenciado el que fuera ex 'número dos' de Santos Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE y actual secretario de Política Municipal socialista, Juan Francisco Serrano, cuando se le ha cuestionado en el Senado por los supuestos encargos que su formación le hizo a la exmilitante Leire Díez para extorsionar a fiscales. Además, ha negado tener conocimiento de la supuesta trama que urdieron Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García y ha defendido que el PSOE se financia de manera legal.

En la comisión de investigación sobre el caso Koldo del Senado, Serrano ha asegurado que solo ha coincidido en dos ocasiones con Diez. La primera ocasión, ha explicado, se produjo en abril de 2024, cuando esta se presentó en Ferraz como militante del partido y periodista para mostrar "un audio del señor [Jose Manuel] Villarejo que afectaba al PSOE". "En esa reunión no se habló de nada más", ha recalcado en casi media decena de ocasiones ante las preguntas de los senadores de UPN, Vox y PP.

Serrano ha negado que en ese encuentro se entregara un 'pendrive' al PSOE con más audios o que se encargara a Diez que buscara información para extorsionar a jueces o miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que estaban investigando al PSOE. "Nunca es nunca. El PSOE respeta a jueces, a fiscales, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha sentenciado. También ha reconocido que en ese encuentro estuvo presente Cerdán y Antonio Hernando, entonces director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez.

La segunda vez que "coincidió" con Diez fue cuando esta fue citada a Ferraz para informarla de que se le había abierto un expediente tras los audios contra la UCO que se habían conocido.

La reacción

A lo largo de su comparecencia, Serrano ha negado tener conocimientos de cómo podía funcionar la supuesta trama que orquestaron Cerdán, Ábalos y Koldo, ya que cuando él llegó a la dirección del PSOE hacía ya un año y un mes que el exministro de Transportes estaba fuera de la ejecutiva y del Gobierno. Sobre Cerdán ha dicho que, tras conocer los informes de la UCO, se sintió "en shock" y "triste", lo que le llevó a refugiarse en su familia.

Ante las preguntas de los senadores, ha subrayado que nunca vio nada extraño en el comportamiento de Cerdán. "Nunca vi en él un nivel de vida desproporcionado", ha dicho en un primer momento. Más tarde, ha dicho que la imagen que a él le daba el exsecretario de Organización era la de una persona que "trabajaba muchísimas horas" y era una persona "normal". En este sentido, ha recalcado en muchas ocasiones que no tuvo conocimiento de ninguno de los hechos que se están investigando.