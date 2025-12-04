El líder del PSOE de Torremolinos apela al apoyo de las mujeres de su Ejecutiva: "No hemos apreciado actitudes machistas"

Tras la tormenta desatada por la denuncia de una militante que lo acusa de acosarla sexualmente, el líder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, se ha defendido de las acusaciones apelando al apoyo de las mujeres de su Ejecutiva Municipal: "Hemos visto la complicidad entre ellos", llegan a señalar las firmantes para reiterar la amistad que unía al denunciado y la denunciante. Después de que la Fiscalía abriera diligencias contra él por presunto acoso sexual a la militante y de que el PSOE de Málaga le haya pedido que abandone todos sus cargos, Navarro ha difundido un comunicado en el que ocho compañeras suyas en la dirección de esta agrupación socialista defienden su inocencia. El comunicado ha sido, incluso, publicado en las redes sociales oficiales del PSOE torremolinense.

En este sentido, afirman que nunca han presenciado "actitudes machistas, denigrantes, de acoso sexual, abuso o cualquier conducta no apropiada por parte de Antonio Navarro hacia ninguna mujer". Y dicen haber sido testigos "de la relación mantenida entre ambos, de la complicidad, de los abrazos entre ellos y de todos y cada uno de los actos en los que muchas de nosotras hemos participado posteriormente a los hechos denunciados en el año 2021". E insisten en que ambos -denunciante y denunciado- participaban en tales actos "con total normalidad, con muestras de cariño y sin existir atisbo de ninguna posición de supremacía, acoso o agresión".

En su comunicado, las componentes de la Ejecutiva Municipal del PSOE de Torremolinos firmantes comienzan expresando la "máxima repulsa" ante cualquier acto de acoso y/o agresión a una mujer". Y, a su vez, apelan "al derecho fundamental a la presunción de inocencia". "Nos ampara a todos y todas y que, como derecho fundamental, tiene que ser respetado hasta el momento en el que exista una resolución firme que declare la culpabilidad de la persona en cuestión. Resolución que se dictará, o no, en virtud de un conjunto de pruebas que analizará el contexto y la relación que mantenían ambas personas", agregan.

Al mismo tiempo, relatan que han compartido, todas y cada una de las firmantes, "momentos con Antonio Navarro, a solas y en compañía de muchos compañeros y compañeras, y siempre ha sido respetuoso en el trato hacia nosotras". "Porque, si así no hubiese sido, cualquiera de nosotras, mujeres de diferentes edades y todas firmes defensoras del feminismo, lo habríamos denunciado de forma inmediata. Igualmente habría pasado si hubiéramos sido testigos de cualquier acto de acoso hacia la compañera denunciante", subrayaron.

"Tiene una familia que sufre"

Las firmantes tampoco pasan por alto la actualidad, que está poniendo el foco sobre el caso de Paco Salazar, y señalan que "la filtración" de la denuncia "se produce en un día bastante convulso por otros hechos acontecidos, absolutamente deleznables, cometidos en el ámbito del partido al que pertenecemos". "Se han sucedido una oleada de publicaciones y comentarios en redes y, en definitiva, ya se ha juzgado el caso mediáticamente, señalando a una persona como culpable, con su foto y sus datos personales. Persona que tiene una familia que sufre por ver todo esto y que, además, no ha sido declarada culpable", agregan para apoyar a Navarro. Además, las firmantes apuntan que si se demuestran los delitos, serán "las primeras en condenar dichos ataques".

Igualmente, le piden a los militantes del PSOE "la misma vara de medir en todos los casos", aludiendo incluso a las investigaciones en el entorno de Pedro Sánchez. "Entendemos la vertiente sensacionalista que tienen los hechos publicados y que siempre hay que proteger a la presunta víctima, pero hay que recordarlo, si criticamos los juicios paralelos que estamos viviendo con Begoña Gómez o con el fiscal general del Estado y apelamos a la presunción de inocencia, debe existir una misma vara de medir", aseguran.

Las firmantes del comunicado de apoyo a Navarro son las socialistas torremolinenses Leticia España, Natalia Ortuño, Antonia Rojas, María José Cordero, Anna Isern, Isabel T. Marín, Mimount Belhadi y Ascensión Blanco.

La denuncia

En la denuncia, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, los hechos se sitúan "desde el último trimestre de 2021" y "en el marco de la relación política y laboral" que vinculaba a la denunciante con el denunciado, quien en abril recuperó la secretaría general del PSOE de Torremolinos tras haber sido apartado unos meses antes por una moción de censura apoyada por un amplio sector de la militancia.

A partir de ese momento, habría comenzado "a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas por parte de D. Antonio Navarro", que generaron en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante, tanto a nivel personal como profesional".

Igualmente, se señala que "el denunciado utilizaba para ello principalmente, aunque no sólo, el whatsapp" para hacerla destinataria "de sus mensajes de connotación sexual en el entorno laboral pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral".

Así, se alude a comentarios "como 'Que te quiero meter ficha', o 'Estás muy buena'", o a otras menciones del denunciado al físico de la denunciante y a su escote, que aparecen en los mensajes aportados a la denuncia.

Igualmente, se relata que "el denunciado aprovechaba cualquier ocasión en privado para sobrepasarse" con la denunciante "también físicamente". "Y al no ser correspondido reaccionaba de forma obsesiva solicitando mi perdón, como el día 9 de septiembre de 2021, en que el denunciado me envió más de cincuenta mensajes consecutivos entre las 19:14 y las 23:26 horas, ninguno contestado", se añade en la denuncia.