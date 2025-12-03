Agresión sexual
El juez admite la denuncia de Errejón contra Elisa Mouliaá por calumnias y les cita el 12 de febrero
Esta misma semana Mouliaá solicitó la apertura de juicio contra el político y su condena a tres años de cárcel tras ser procesado por delito sexual
El juez Arturo Zamarriego ha admitido a trámite la querella que interpuso el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por las manifestaciones públicas que esta realizó tras denunciarle por agresión sexual. Según el auto de admisión de la querella, que cita a ambos para declarar el próximo 12 de febrero (a la misma hora), los hechos denunciados por el político "hacen presumir la posible existencia de delito de calumnia".
La admisión de esta querella se produce cuando Errejón ya ha sido procesado por la agresión sexual por tro juez de Instrucción de Madrid. Esta misma semana se conoció que representación letrada de Elisa Mouliaá había solicitado al instructor de este asunto, Adolfo Carretero, la apertura de juicio oral contra el que fuera líder de Sumar en Madrid. El abogado Alfredo Arrién pide para el político 3 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros por un presunto delito de agresión que habría cometido una noche de octubre de 2021 contra la actriz.
Suscríbete para seguir leyendo
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Muere un ciclista arrollado por un vehículo en Tenerife
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- El rodaje de 'El laberinto de las mariposas', con Can Yaman, llega a su ecuador en Tenerife
- La Aemet avisa: el fuerte viento y las lluvias continuarán este martes en Tenerife
- El pueblo de Tenerife que combina precio y calidad de vida: la experta Mariela González lo recomienda para comprar vivienda
- Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, se estrena en la Subida a Tamaimo con un Peugeot 208 Rally4