Hacienda se compromete a publicar las balanzas fiscales en pleno pulso por la financiación autonómica

Desde 2008 en España no se publican los datos de las balanzas fiscales, un instrumento que compara los ingresos que se generan en cada comunidad con los gastos completos del sector público, y que se ha convertido tradicionalmente en un arma de confrontación entre territorios. Desde entonces es una de las grandes reclamaciones del nacionalismo catalán que ahora en pleno intento de acercamiento de nuevo del Gobierno de Pedro Sánchez a la formación de Carles Puigdemont vuelve a la primera línea del debate político.

“Estamos trabajando en distintas metodologías para publicar el modelo más representativo de balanzas fiscales aunque asumimos que no será compartido por todos. Es complejo de desarrollar pero nuestro compromiso es publicarlas”, explicó la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero durante la visita a la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Sevilla.

La última vez que se abrió este debate fue en 2024 coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. En ese momento se publicaron unos datos parciales brutos por parte del Instituto de Estudios Fiscales que permitían analizar las diferencias entre los equilibrios de inversión y gastos del Estado e ingresos generados en cada uno de los territorios. Pero fue sólo una parte del estudio que se reclama.

Ahora, el Gobierno asume que vuelve a ponerlo encima de la mesa en pleno intento de restablecer las relaciones con Junts y de abordar dos debates claves para el Gobierno: el nuevo modelo de financiación autonómica que María Jesús Montero quiere presentar en el primer trimestre de 2026 y el complejo y casi inviable debate sobre la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2026.

No obstante, desde el Ministerio asumen que los ritmos en la publicación y la metodología final que se elija para estas balanzas fiscales dependerán de los avances en el diálogo con el nacionalismo catalán y las posibilidades de alcanzar acuerdos en el Congreso de los Diputados para cuestiones que se consideren estratégicas.

La ordinalidad y la falta de modelo del PP

La ministra sí evita de momento pronunciar de forma expresa otro de los conceptos claves en estos dos debates: la ordinalidad. Es decir el ajuste entre las aportaciones a los territorios del sistema de financiación autonómica y la recaudación fiscal que se registra en cada una de las comunidades autónomas. Este principio que no se aplica en estos momentos beneficiaría principalmente a comunidades con más renta per cápita como Madrid o Cataluña, mientras que perjudicaría a territorios como Andalucía o Extremadura.

“No voy a entrar en conjeturas. Ha sido imposible alcanzar un acuerdo por partes por falta de consenso y por tanto vamos a presentar un modelo de financiación íntegro que beneficie al conjunto de las comunidades autónomas”, explicó la vicepresidenta del Gobierno.

En este sentido, Montero arremetió contra el PP y especialmente contra el presidente andaluz, Juanma Moreno, por la falta de consenso interno y de una alternativa específica de modelo de financiación autonómico. “Tienen que aclarar cuál es su propuesta porque el presidente Moreno defiende un criterio de población que no comparten sus compañeros de partido”, apuntó la ministra quien incidió en que cualquier acuerdo debe ser ratificado en el Congreso por lo que hace falta una posición común del partido.

Tal y como viene trasladando en las últimas semanas, la ministra Montero hizo un llamamiento a las comunidades autónomas a que “abandonen posiciones de máximos” que impidan un acuerdo en torno al sistema de financiación autonómico que lleva pendiente casi una década desde que caducó el actual modelo.