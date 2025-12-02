Podemos carga contra el PSOE por el caso Salazar: "No tiene compromiso feminista"

Podemos afea al PSOE su falta de "compromiso feminista" después de que los socialistas confirmara que continúa la investigación interna abierta por el caso de Francisco Salazar, que durante su etapa en el gabinete de Presidencia en Moncloa fue denunciado por acoso sexual por los canales internos.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, criticó en rueda de prensa en el Congreso que "el PSOE no se toma en serio el feminismo ni la lucha contra las violencias machistas", al tiempo en que afeó que "el feminismo no es un pin que se pone en la solapa cuando toca, cuando viene y bien y da puntos".

Preguntada por la gestión de los socialistas tras publicar eldiario.es informaciones relativas a estas denuncias, Belarra evitó entrar en el caso concreto, asegurando que "es difícil valorar la actuación interna de un partido", evitando así polemizar sobre un asunto que también llegó a afectar a Podemos, que desoyó denuncias de militantes por presunto acoso sexual por parte de Juan Carlos Monedero.

Belarra aprovechó el caso Salazar para hacer bandera de la exministra de Igualdad, Irene Montero, reprochando al PSOE que no la defendiera durante la crisis del sí es sí, cuando se rebajaron las penas a miles de agresores sexuales, algo que Podemos achaca a la "derecha judicial".

"En los momentos difíciles, cuando de verdad hay que estar comprometido con las víctimas, cuando de verdad hay que defender a la ministra que está sufriendo una ofensiva judicial contra la ley solo sí es sí (...), cuando hay que defender de la ofensiva reaccionaria los avances feministas, pues encontramos al presidente diciendo que sus amigos de 40 y 50 años se han sentido molestos", criticó la máxima dirigente de Podemos, que acusó a Sánchez de "meter el feminismo en un cajón, lo mete en la agenda en el último lugar".

En este sentido, Belarra afirmó que "en esta legislatura es evidente que el feminismo ha desaparecido de la agenda del Gobierno", insistiendo en que "el feminismo no es un pin de quita y pon; es un compromiso para los momentos fáciles y para los momentos difíciles. Y me temo que el PSOE no lo tiene".

El PSOE lo mantiene abierto

El rerrpoche de Belarra llega un día después de que la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, asegurase que el proceso de investigación interna de las dos denuncias anónimas de militantes al exdirigente socialista Paco Salazar por acoso sigue abierto.

En una rueda de prensa tras la Ejecutiva socialista, defendió que el PSOE está "comprometido" con "todas y cada una de las mujeres" y apuntó a que el proceso de investigación "no ha concluido" a pesar de que Salazar se haya dado de baja como afiliado.

Mínguez aseguró n que las denuncias anónimas "tienen su especial dificultad", y defendió que el PSOE fue el primer partido en implantar un protocolo antiacoso que fue aprobado el pasado mayo y se empezó a implementar en el mes de julio, y ha afirmado que se llevarán a cabo las mejoras necesarias.