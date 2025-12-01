El Supremo cita a los peritos que examinaron los audios de Koldo para comprobar si están manipulados

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decidido oír él mismo a los peritos que han examinado los audios que se intervinieron en distintos dispositivos a Koldo García para determinar si están o no manipulados. Los expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizaron las grabaciones realizadas por el exasesor de José Luis Ábalos determinaron que no, pero los expertos contratados por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán argumentan que sí.

El magistrado les ha citado a todos ellos (cuatro de la Guardia Civil y dos de la defensa) para el próximo día 11 y que así ratifiquen las conclusiones diametralmente opuestas alcanzadas por los agentes y por los peritos contratados por la defensa de Cerdán, que confiere una gran importancia de estas grabaciones, puesto que en lo que reside gran parte de la prueba en su contra que motivó su imputación el pasado mes de junio, cuando ingresó en prisión. El magistrado le dejó en libertad el pasado 19 de noviembre, una vez que consideró conjurado el riesgo de destrucción de pruebas por el que le había enviado a Soto del Real.

La semana pasada los peritos propuestos por Santos Cerdán presentaron un informe en el que se afirma "de manera irrefutable" que los archivos de audio con sus conversaciones con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos "fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad".

Esas conclusiones son totalmente contradictorias con las alcanzadas por los "peritos especialistas del departamento de ingeniería digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil" que examinaron las grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 al 2023. Se trata de dos parejas de agentes; una declarará a las 10 horas y la otra a las 11 horas. Los expertos Francisco Javier Martín Porras y Hernán López Mayoralas, ambos contratados por la defensa de Santos Cerdán, lo harán a las 12 horas.

El magistrado considera que resulta "relevante" conocer "hasta donde resulte técnicamente posible, los extremos relativos a si las conversaciones que se reflejan en los archivos de audio que han sido objeto de las pericias mencionadas en los antecedentes de esta resolución fueron grabados directamente en los terminales en los que se hallaron, o si pudieran proceder de otros archivos de audio después grabados en aquellos".

Añade que se debe determinar "si dichos archivos de audio resultan auténticos, en el sentido de que pueda descartarse, en términos de razonabilidad, que hayan podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición (objeto de las pericias encomendadas inicialmente al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil)".

Ante las discrepancias "entre los diferentes informes aportados a la causa, procede convocar a los expertos que emitieron aquellos al efecto de que comparezcan ante el tribunal a fin de aclarar, completar o precisar el resultado de sus pericias, permitiendo así valorar, aún en los términos meramente indiciarios que siempre son propios de la fase procesal en la que nos encontramos, los referidos extremos".

Por su parte, el magistrado ha pospuesto la declaración de uno de los tres nuevos imputados que se han producido en la causa, al no poder comparecer este miércoles, como estaba previsto, el abogado de uno de ellos. Se trata del directivo de Acciona Manuel José García Alconchel, ahora suspendido de funciones, que finalmente comparecerá ante el juez el próximo día 15.