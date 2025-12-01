Agresión sexual
La actriz Elisa Mouliaá pide 3 años de cárcel y 30.000 euros a Errejón por presunta agresión sexual
La Audiencia Provincial de Madrid tiene aún pendiente resolver sobre el procesamiento del exportavoz de Sumar
La representación letrada de Elisa Mouliaá ha solicitado al juez Adolfo Carretero que abra juicio oral contra el que fuera exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. El abogado Alfredo Arrién pide para el político 3 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros por un presunto delito de agresión que habría cometido una noche de octubre de 2021 contra la actriz.
La petición se realiza cuando aún está pendiente de resolver el recurso de apelación que presentó la defensa del político contra el auto de procesamiento que dictó hace algunas semanas el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Para esta parte, resulta "evidente" que el único ánimo que ha movido Mouliaá para denunciar a Errejón ha sido obtener "notoriedad e ingresos", mientras que por parte de la acusación se argumenta la existencia de indicios suficientes para llevarle
Así, se selaka que en la denuncia que la actriz realizó ante la Policía en octubre de 2024 se relataron tres episodios de índole sexual sucedidos con motivo de un encuentro que mantuvieron de camino a la fiesta que se celebraba en la casa de los amigos de la actriz, en una habitación de este piso y posteriormente en la vivienda del exdiputado "que son constitutivos de un delito continuado contra la libertad sexual".
La acusación añade que por un conjunto de episodios personales y de estos hechos denunciados la actriz "ha sufrido un estrés postraumático precisando tratamiento psicológico con su terapeuta" En el que le comunicó que había tenido un problema con un político. Posteriormente, en la sesión del día 6 noviembre 2024, presentaba síntomas de un estrés postraumático.
