Ábalos lanza un tuit desde la cárcel y advierte: "Sigo firme, metiéndome en prisión no me van a callar"

La entrada en prisión de José Luis Ábalos no pone fin a los avisos que ha ido lanzando desde los días previos a la decisión judicial del Tribunal Supremo. El exministro de Transportes ha vuelto a enviar un mensaje a través de las redes sociales con una nueva advertencia: "Sigo fuerte y firme, metiéndome en prisión no me van a doblegar ni callar".

La cuenta oficial de Ábalos en la red social X -antes Twitter- se ha transformado en las últimas horas, y ha sido renombrada con "En nombre Ábalos", dando a entender que es alguien externo quien publica los mensajes que traslada el exdirigente socialista. En la biografía de esta red, se puede leer también un contenido distinto: "Diputado por València. ¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".

El último mensaje antes de su entrada en prisión fue el miércoles y estaba dirigido a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a quien criticó por llamarle "golfo", acusándole de hacer un uso irregular de su vivienda oficial. Este domingo, su cuenta ha vuelto a reactivarse. En uno de los mensajes, Ábalos lanza lo que podría ser una nueva advertencia al Ejecutivo, después de que en la última semana haya lanzado avisos a Óscar Puente, a Yolanda Díaz y al propio Pedro Sánchez.

"Mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos. Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío". comienza el dirigente, que habla en primer lugar de su adaptación en prisión, antes de reafirmarse: "Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar…".

No es el único mensaje lanzado desde su entrada en Soto del Real (Madrid). Este sábado publicó un vídeo junto a unas palabras que hacían referencia al poema de Guillermo Mayer, "No te rindas". Este domingo a primera hora, además, lanzaba otro tuit donde cargaba contra los "líderes autoritarios", "medios comprados" y un "estado de derecho degradado" para explicar su situación.

"Se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria. Defenderé mi inocencia con lo poco que me queda", indica en su cuenta. "Qué puede representar alguien que desde un gobierno o su oposición no respeta un derecho fundamental como la presunción de inocencia, reconocido y exigible para todas las personas", continúa.

"Ya estoy en la cárcel porque el sistema así lo ha decidido, sin haber celebrado juicio y bajo un falso pretexto subjetivo de un riesgo de fuga extremo, teniendo a un menor a mi cargo, cuidando a mi madre de 96 años cada dos fines de semana alternos y siendo un diputado que acude semanalmente al Congreso", lamenta el mensaje.