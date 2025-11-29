Feijóo avisa a Sánchez de que las bandas caen cuando los "mafiosos" se delatan entre ellos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos, que es lo está ocurriendo".

Feijóo lo ha dicho en Burgos, en un acto de partido, un foro con alcaldes de ciudades gobernadas por el PP, donde ha hecho esa referencia tras las entrevistas concedidas por José Luis Ábalos y Koldo García esta semana, en la que han entrado en prisión provisional.

Además, Feijóo ha llamado a manifestarse este domingo en Madrid "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez", y se ha referido a Vox para advertir a la formación de Santiago Abascal de que el PP es un partido de gobierno y de propuestas, mientras para otros es "mucho más cómodo quedarse a hacer aspavientos".