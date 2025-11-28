Koldo García se niega a declarar ante el juez, tras pasar su primera noche en prisión

La primera noche en prisión no ha hecho mella en Koldo García. El exasesor del exministro José Luis Ábalos se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en relación con los contratos de mascarillas que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama, firmó con los gobiernos balear y canario.

Fuentes presentes en la diligencia han señalado que Koldo García se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, a diferencia del propio Aldama, que ya ha visto cómo la petición de pena que se formula en su contra en muy inferior a la del exasesor y el exministro, por la atenuante de confesión.

Koldo llegó en furgón a la Audiencia Nacional desde la cárcel de Soto del Real en la que fue internado ayer a las nueve menos cuarto de la mañana, mientras que su abogada, Leticia de la Hoz, lo hizo casi una hora después.