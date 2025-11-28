Feijóo pide a los empresarios catalanes que presionen a Junts para una moción de censura: "No me faltan ganas, me faltan votos de los suyos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado este viernes a Barcelona con un doble objetivo: presentar ante la patronal catalana su plan económico, basado en una rebaja fiscal masiva, y reclamar la implicación del empresariado catalán para que Junts apoye una moción de censura que permita desplazar a Pedro Sánchezde la Moncloa. "En esta sala seguro que hay mucha gente que ha votado a Junts y que no comparte la estrategia y la deriva ética y legislativa que está siguiendo este Gobierno", ha declarado, apelando directamente a los asistentes en un acto con Foment del Treball. "Les voy a hablar claro: no me faltan ganas, me faltan votos, entre comillas, de los suyos", ha rematado, incluyendo también a quienes pudieran haber votado a ERC.

En un contexto que Feijóo ha descrito como "momento crítico" y de "país debilitado en términos democráticos", tras el encarcelamiento de José Luis Ábalos, implicado en la trama de corrupción del PSOE, en la misma semana en la que el Gobierno ha visto tumbada su senda del déficit por el desmarque de los posconvergentes, el líder del PP ha vuelto a poner el foco en Junts, cuyo respaldo resulta imprescindible para que prospere la operación parlamentaria. Los de Carles Puigdemont anunciaron hace un mes que rompían con Sánchez, pero dejaron claro que eso no implicaba cambiar de opinión respecto a su negativa a facilitar una destitución del presidente. En los últimos días, y la espera de que los posconvergentes concretarán qué forma tomaría esta ruptura, el PP había dejado de presionar directamente a Junts para la moción de censura, hasta este viernes.

Bajo la mirada del presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, Feijóo ha pedido que el empresariado trate de presionar al partido de Puigdemont para que cambie de actitud. Si no se consigue en los despachos, ha venido a decir, que lo hagan sus votantes del mundo empresarial. "Les pido que por una cuestión ética y moral pongamos fin a este Gobierno e iniciemos una nueva era", ha apuntado Feijóo, quien ha querido fijar también los límites: si lograra los apoyos necesarios para derribar a Sánchez: su "único compromiso" sería convocar elecciones inmediatas. Ha asegurado que no está dispuesto a asumir exigencias del independentismo a cambio de sostenerse en La Moncloa y ha reiterado que no se comprometerá a nada que no pueda cumplir. Como ejemplo, ha recordado su fallida investidura de 2023, que le obligó a quedarse en la oposición pese a ganar las elecciones. "Hay cosas que no voy a poder ofrecer a determinados partidos porque no podré cumplir o porque no lo veo oportuno", ha asegurado, en referencia a las cuestiones independentistas que se salgan del marco de la legalidad.

En el último congreso nacional del PP en julio la relación con Junts fue una de las cuestiones que se debatieron en la ponencia política y quedó claro, por escrito y avalado por sus compromisarios que se podía llegar a acuerdos con la formación independentista, siempre dentro del "marco constitucional". Pero lejos de avivar la distancia que existe entre el PP y Junts en algunos planteamientos, Feijóo ha hecho gala de las cuestiones en las que coinciden, no solo estos dos partidos, sino también los empresarios catalanes. "La mayoría de sus votantes están de acuerdo en las política de vivienda, fiscal, energética, de seguridad y de inmigración: me comprometo a cumplir en eso, no voy a engañarles jamás", ha espetado.

No ha hablado en ningún momento de la reforma de la financiación autonómica que está negociando ERC con el Ejecutivo, que si bien no convence a los posconvergentes que lo ven insuficiente, también levanta ampollas en las filas populares al considerarla una cesión al independentismo. La posición de Foment es conocida: es necesario una "reforma profunda de la fiscalidad española", ha vuelto a reivindicar Sánchez Libre en su intervención anterior a la de Feijóo. Pero el líder popular no ha entrado en esta cuestión.