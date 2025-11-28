Investigación
La consejera andaluza Catalina García, citada como testigo en la causa de los contratos de emergencia del Servicio de Salud
El juez ha aceptado la petición de Anticorrupción de llamar a la responsable de la cartera de Sostenibilidad y Medio Ambiente y ex viceconsejera de Salud, y a Roberto Ochoa, ex viceconsejero de Hacienda
Domingo Díaz
El juez titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha aceptado la petición de Anticorrupción de citar como testigos a Catalina García, consejera andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente y ex viceconsejera de Salud, y a Roberto Ochoa, exviceconsejero de Hacienda, en la causa que investiga posibles irregularidades en los contratos de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Lo ha hecho a través de una providencia fechada el pasado 26 de noviembre.
La idea es que expliquen por qué el 6 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno acordó sin informes ni fiscalización previa que los contratos de la Consejería de Salud pasaran de un sistema de fiscalización previa a un modelo de control financiero permanente.
Tras la declaración de los primeros testigos en esta causa, se supo que el expediente llegó al consejillo (el órgano que reúne a los viceconsejeros con carácter previo al Consejo de Gobierno) sin que incluyera la modificación de los contratos del Servicio Andaluz de Salud, sino que fue justo en esta reunión cuando se acordó que se ampliara y se incorporara de manera oral.
Fue la actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, la que apuntó que el origen de este acuerdo fue una conversación informal entre vice consejeros.
La citación de Catalina García y Roberto Ochoa ha sido señalada para el próximo 20 de enero de 2026. Además, en la misma providencia se señala que plazo de Instrucción vence el próximo 1 de abril.
El resto de declaraciones
Las declaraciones de los implicados en este proceso se vienen produciendo desde la pasada semana. Este pasado miércoles, el entonces gerente del SAS Miguel Ángel Guzmán indicó que el acuerdo mencionado en ningún caso tiene su origen en el Servicio Andaluz de Salud y lo situó más en el entorno de la Intervención y la Consejería de Hacienda. "Yo soy el sufridor", aseguran fuentes presentes en la declaración que llegó a apuntar.
Este acuerdo del Consejo de Gobierno es la base de los expedientes que fueron adjudicados al menos hasta 2023 por el Servicio Andaluz de Salud a través de la fórmula de emergencia y, por tanto, con menos controles y una concurrencia limitada.
El expediente pasó a ser, tras la declaración de las interventoras del SAS, una pieza clave en la instrucción. De ahí que una parte de las declaraciones y de la documentación que recaba el juzgado se centre en aclarar quién adoptó esa decisión y por qué. Es además la principal parte del proceso que afecta directamente al Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno, que ratificó la propuesta.
Cabe recordar que esta causa comenzó con la denuncia formulada por el PSOE y posteriormente se personó Podemos. La Fiscalía Anticorrupción pidió la declaración como testigos de García y Ochoa tras una sesión de comparecencias el pasado martes en la que han pasado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla como investigados Diego Vargas, Miguel Ángel Guzmán y Valle García, aunque en este caso su citación se corresponde con decisiones adoptadas cuando ocupaba un alto cargo provincial.
Los tres gerentes justificaron su actuación tras la pandemia y alegaron que se siguieron realizando contratos a través de esta fórmula debido a que el sistema se encontraba "tensionado y a la incertidumbre" generada por la Covid. Los tres respondieron a las preguntas del juez, de la fiscal y de su defensa en unas comparecencias que han durado entre treinta y sesenta minutos cada una.
El pasado 18 de noviembre pasaron por el Juzgado de Instrucción número 13 para declarar como testigos Amelia Martínez, exinterventora general de la Junta (2019 y 2022) y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; el exdirector económico del SAS, José Antonio Miranda; y el exdirector de asistencia sanitaria de la Consejería de Salud, Hipólito Luis Carlos Martínez.
- El ayuntamiento pide 400 euros a los vecinos y gasta un millón en el mercado
- Las obras en la pasarela de Padre Anchieta obligan a cerrar el Intercambiador de La Laguna durante dos noches
- Los tuk tuk llegan a Santa Cruz de Tenerife: esta nueva actividad turística arranca con cinco vehículos
- Estos cinco quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los mejores del mundo: estas son las cinco elaboraciones que han triunfado en los World Cheese Awards
- Un hombre en estado crítico tras bajarse de una guagua y ser atropellado por un motorista en Tenerife
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
- Bajas masivas de coches antiguos en La Laguna para evitar el rodaje: 3.300 vehículos fuera de la carretera
- Adiós a la okupación en Tenerife: la abogada tinerfeña Cristina Ruiz explica la práctica que ahora podrían hacer los propietarios