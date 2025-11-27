Foro España 360
Salvador Illa: "Cataluña no ejerce de centrifugadora de recursos, actúa como palanca de desarrollo"
El president de la Generalitat defiende que la propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica "beneficia a las comunidades" en su conjunto e insiste en la ordinalidad como parte de sus "cimientos"
La colaboración entre regiones para impulsar la "prosperidad compartida" y el papel de Catalunya "como palanca de desarrollo, no como imán extractor". El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado a fomentar las sinergias con otras comunidades en diferentes materias, como el vehículo eléctrico o la pesca, durante su intervención este jueves en la tercera jornada del Foro España 360, organizado por Prensa Ibérica. Desde la apelación a que "Catalunya no ejerce de centrifugadora de recursos", sino "todo lo contrario". Esto es, que "impulsa la prosperidad de las economías de su entorno" y "genera oportunidades que se extienden, no que se acaparan".
El president de la Generalitat ha apostado en esta línea por la reforma del modelo de financiación autonómica e insistido en que entre sus "cimientos" debe incluir la ordinalidad. Un principio que por el momento no garantiza el ministerio de Hacienda. "Todo este compromiso compartido que estamos desplegando desde Catalunya requiere, claro está, de los recursos necesarios", ha apostado. Además, ha mencionado como parte de la arquitectura básica del nuevo modelo, la suficiencia financiera y corresponsabilidad fiscal, la solidaridad y la transparencia. La intención de Hacienda es presentar su propuesta de reforma a mediados del próximo mes de febrero, como trasladó durante la celebración del último Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Desde la máxima de que “si a Catalunya le va bien, a España le va bien”, el president no ha dejado de poner en valor el liderazgo a favor de todos. Incluso cuando desde la Generalitat se apuesta por la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la UE, Illa ha defendido que “estamos defendiendo el derecho de los 20 millones de españoles que vivimos en territorios con lenguas cooficiales y también el patrimonio cultural de todos porque nuestra diversidad lingüística es patrimonio de todos”.
Catalunya no es solo la comunidad con mayor peso industrial de España, como se encargó de destacar el president de la Generalitat, sino que representa el mayor volumen de exportaciones, aporta casi el 18% de afiliados a la Seguridad Social y tiene el mayor volumen de empresas activas. Cerca de 603.000, un 1,9% más que en 2023.
