El PSOE replica al PP que no acepta lecciones “de quienes han tenido caja B” tras la entrada en prisión de Ábalos

El PSOE se refugia en su expulsión de José Luis Ábalos del grupo parlamentario en febrero del año pasado para reinvidicar que han actuado “con tolerancia cero, con transparencia y con medidas contundentes desde el primer minuto”. Algo que contrastan con los populares, a quienes replican que “no aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción”. Tras la decisión del juez de enviar a prisión sin fianza por el pelotazo de las mascarillas del que fuera ministro y secretario de Organización, los socialistas han apuntado a través de un comunicado que la decisión “es un paso más en un procedimiento judicial que cuenta con todo nuestro respeto” para concluir que “es tiempo de la Justicia”.

La Presidencia del Congreso envió a primera hora de esta tarde un oficio al Tribunal Supremo con el fin de que certifique la decisión de ingreso en prisión provisional del diputado José Luis Ábalos y el auto de procesamiento o equivalente con el fin de iniciar el trámite para el acuerdo de Mesa de suspensión según el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso.