Page avisa a Sánchez: "La salida natural son unas elecciones"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que hacer "una reflexión" sobre si "está en condiciones de cumplir con lo que ha prometido a la ciudadanía", porque cree "que se han cerrado todas las puertas".

Ante la posibilidad de que el exministro José Luis Ábalos ingrese en prisión y señalar que el PSOE es "víctima", dijo que están en "un laberinto sin salida" y sugirió que "la salida natural son siempre unas elecciones, pero eso depende del presidente". Así se pronunció el barón socialista desde el Senado antes de acudir al homenaje a Javier Lambán. Preocupado, afirmó que la posibilidad de que Ábalos ingrese en prisión y que no saliese adelante en el Congreso de los Diputados la senda de estabilidad, supondría un "día horriibilis".

Sobre el también exsecretario de Organización socialista, Page señaló que "hay una abundancia enorme de pruebas y de indicios", pidiendo esperar a la resolución. Así, añadió al respecto que "hay multitud de espadas de de Damocles sobre la escena política nacional y no son toledanas", ironizó para avisar: "Yo, desde luego, tendría muchísima cautela".

Según apuntó, "la mayoría de las pruebas son autopruebas, son grabaciones de los propios imputados, particularmente de de Koldo", dijo para preguntarse: "¿Para qué graba alguien algo si no es para poderlo usar?". De ahí que remarcase: "Yo tendría la mosca tras la oreja permanentemente".

En este sentido, quiso dejar claro que aunque se quiera "personalizar en Ábalos, nos afecta a todos". "El que se quiera engañar, se puede engañar, pero cuando el núcleo duro del entorno del presidente del Gobierno y secretario general del partido está en prisión o va a estar y está afectado por graves casos de corrupción, podemos mirar para otro lado, pero la opinión mayoritaria de la gente es que nos afecta al conjunto y eso es lo doloroso".

Al mismo tiempo, aseguró que "los que han gestionado y ahora están imputados o en la cárcel o a punto de entrar" en su opinión, "si han hecho algo con el PSOE es abusar de su confianza y también posiblemente de sus recursos".

Tras descartar la financiación ilegal del partido, sí que consideró que algunos miembros "han utilizado" el partido "como lavadora para blanquear sus ingresos o ben como una fuente inagotable de recursos para el día día".

"A mí me hace pensar que la organización, el PSOE, es víctima de Ábalos es víctima de de Koldo, es víctima de Santos Cerdán, no es culpable, la organización es víctima", dijo. Y sentenció: "Esto nos hace un daño reputacional como partido muy considerable, negarlo sería muy absurdo".