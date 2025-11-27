Feijóo, tras el encarcelamiento de Ábalos, convoca una concentración en Madrid: "Si el Gobierno va contra los jueces, nosotros contra los corruptos"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, volvió a comparecer en la sede de Génova tras la confirmación de otro revés judicial para el Gobierno, una vez que el juez del Tribunal Supremo (TS) decidiese enviar a la cárcel al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su estrecho colaborador, Koldo García. Y lo hizo para anunciar una concentración el próximo domingo en Madrid para denunciar lo que ha descrito como una gran degeneración de la vida pública. "Si el Gobierno pide manifestarse contra los jueces, nosotros contra los corruptos", ha proclamado.

Feijóo, que concedió varios turnos de preguntas a la prensa tras su declaración, aludió de nuevo a los socios del PSOE, de los que dijo que “si quieren seguir siendo cómplices de todo esto, allá ellos. Lo pagarán, ya lo están haciendo. Pero la mayoría de españoles no debemos callar ni permanecer anestesiados”. Y justo a continuación es cuando anunció la concentración del domingo en estos términos: “No es la primera vez que convoco a la gente a posicionarse en la calle, y no creo que sea la última, pero no quiero ni puedo normalizar lo que está ocurriendo con una mera valoración opinativa como esta. A todos los ciudadanos que quieren hablar, y a los que Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España”.

Feijóo animó incluso a la gente a acudir al Templo de Debod pese al intenso frío de esta semana en Madrid, con temperaturas cercanas a los cero grados centígrados. “Sé que queda poco tiempo hasta el domingo día 30. Sé que hará frío en Madrid. Pero este país no merece que los representantes de una España decente nos quedemos quietos. Yo no lo voy a hacer. Yo estaré en la calle con los españoles”, concluyó, antes de detallar que “no habrá siglas, y por lo tanto espero que cualquier persona decente, haya votado lo que haya votado, que esté en Madrid y tenga disponibilidad pueda defender el Estado de derecho, la democracia y la decencia en la política”. Y eso abarca, precisó tras ser preguntado si debería acudir el líder de Vox, Santiago Abascal, a cualquier dirigente de otro partido, incluido el PSOE, “porque estoy convenido que todos los dirigentes del Partido Socialista no son Sánchez”.

Antes de lanzar la convocatoria a los ciudadanos, una más de las que han jalonado su trayectoria como líder de la oposición, incluidas las convocadas contra la ley de amnistía hace dos años, Feijóo describió la situación política española como la de una degradación sin precedentes. Afirmó en primer lugar que tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García, y después de que Santos Cerdán haya estado ya en la misma situación, ya ha sido encarcelado “el 100% del clan que acompañó a Sánchez en su heroico regreso a la política”. Y esto, a su juicio, “ya no puede interpretarse como un hecho aislado, es un ejemplo más, y van demasiados, de la degeneración que acompaña al señor Sánchez, incluso antes de llegar al poder”.

Para Feijóo, lo que está ocurriendo, incluidos otros asuntos como la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el juicio oral que se abrirá en febrero al hermano del presidente o la causa aún abierta contra su mujer, Begoña Gómez, “no es mala suerte, no es una conspiración del poder judicial, como se pretende hacer creer desde el Gobierno, en una clara muestra de desesperación”. El líder de la oposición concluyó tirando de una socorrida analogía que “el señor Sánchez no es un hombre rodeado de manzanas podridas. Me temo que ha sido al revés, la manzana podrida es él, y ha podrido a todo y a todos los que le rodean. En ausencia de cualquier principio ético por su parte, todo a su alrededor se ha acabado descomponiendo”, sentenció.

Noticia en elaboración.