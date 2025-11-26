Juicio a los Pujol
El fiscal rebate a los Pujol: “No se trata de que el delito se cometiera en Andorra, sino de cómo se ocultó y enmascaró su origen delictivo”
Anticorrupción lamenta que los abogados hayan planteado cuestiones "de fondo" que deberán determinarse en el juicio, no en el trámite de cuestiones previas
El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo se ha opuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol a todas las cuestiones previas planteadas por la defensa. Ha explicado que la causa “no se trata de que el delito se cometiera en el extranjero", en referencia a la fortuna que los acusados guardaban en Andorra, "sino de cómo se ocultó y enmascaró su origen delictivo”, a través de sociedades en el extranjero del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y la su exesposa, Mercè Gironés.
Tras explicar que muchas de las cuestiones previas planteadas por las defensas entran en el fondo de la causa, por lo que se dilucidarán en el juicio, y no pueden ser respuestas en este trámite con el que se empieza la vista, el fiscal fue negando una a una las cuestiones planteadas por las defensas.
Comenzó con la competencia de la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido, lo que ha justificado en que "no se trata de que el delito antecedente sea cometido en el extranjero, sino que las actividades destinadas a ocultar ese delito" con la finalidad de enmascarar el dinero se han cometido en el extranjero. Y citó Andorra, Panamá o México, entre los países utilizados para ello mediante sociedades de Pujol Ferrusola y Gironés, quienes se enfrentan a la mayor petición de pena: 29 años él y 17, ella.
Ha negado la prescripción, porque se traba de un circuito permanente opacos a través de los que se movía el dinero para mover los fondos. "Las operaciones de los noventa alimentan movimientos de 2004", ha puesto de ejemplo el fiscal.
Además, el fiscal ha defendido “la pulcritud casi excesiva” de los autos del instructor José de la Mata a la hora de autorizar registros, por lo que niega la falta de concreción alegada por las defensas.
