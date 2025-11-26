El juez del caso Leire Díez cita a Antonio Hernando y a Santos Cerdán como testigos el 2 de febrero

El juez del caso Leire Díez, Arturo Zamarriego, ha citado como testigos el 2 de febrero al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales, Antonio Hernando por sus reuniones con la exmilitante socialista. También deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero.

Asimismo, el instructor reclama al Partido Socialista para que aclare su Leire Díez "es o ha sido afiliado al PSOE y, en tal caso fecha de alta y cese como afiliada"; y que explique "si desempeñó alguna actividad en el seno del partido, y en su caso, si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad".