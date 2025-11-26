Alemania avisa a España de la necesidad de "esforzarse" más en defensa y ante los "movimientos extremistas"

En un Rolls-Royce negro, con las banderas de Alemania, ha llegado al Congreso este miércoles el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier, en el marco de su visita de Estado a España. Ante un hemiciclo repleto en el que había representación de todas las formaciones -algo completamente inédito en otros actos, como los presididos por Felipe VI-, pero sin presencia del Gobierno, Steinmeier ha avisado a España de la necesidad de "esforzarse" más en defensa ante las amenazas externas y hacer frente, también, a los "movimientos extremistas" que tienen en los jóvenes su principal público.

En un discurso en el que ha reivindicado la importancia de la Unión Europea en el pasado de Alemania y España, el jefe de Estado germano ha advertido de que el proyecto europeo está "siendo debilitado desde diversas direcciones". Una de ellas, ha dicho, es la Alianza Trasatlántica que muestra "fisuras". "Así pues, los europeos tenemos que aprender a esforzarnos más en defender nuestra propia seguridad y, para ello, tenemos que hacer ajustes en distintos niveles, tanto en el ámbito militar como en el económico", ha dicho, apuntando a la necesidad de no depender tanto de la protección de Estados Unidos.

No ha sido el único aviso. Steinmeier, que ha recordado que Alemania "asoló el mundo con guerras", ha puesto el foco en los "movimientos extremistas y populistas" que tratan de "erosionar y debilitar" a las democracias desde dentro. "Las tendencias autoritarias encuentran resonancia en muchas personas. Las promesas falsas de supuestas soluciones simples hallan tierra fértil a menudo en los jóvenes", ha sostenido, lamentando que "el ascensor social que, para generaciones anteriores aún estaba al alcance de la mano, se aleja".

Ante esta situación, el jefe del Estado alemán ha reivindicado la necesidad de construir una "Europa más fuerte, solidaria y social" y ha recalcado que no se puede permitir que detengan este proceso "aquellos que cuestionar" los valores comunes y abogan por "un nuevo nacionalismo".

Las relaciones

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, también ha hablado de esos "intereses que tensionan los sistemas democráticos", ante lo que hay que impulsar una Europa "más fuerte". "Ante la incertidumbre solo puede haber una respuesta, más Europa para responder a los retos de nuestras sociedades", ha sentenciado Armengol. Además, la presidenta ha puesto en valor las "profundas" relaciones entre España y Alemania.