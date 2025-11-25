El PP eleva el tono y apunta a que Sánchez financió sus primarias con la "prostitución de menores"

El PP ha elevado el tono contra Pedro Sánchez. Tras meses señalando la posible financiación ilegal del PSOE por las informaciones que se van conociendo sobre el caso Koldo y tras sacar a relucir los supuestos negocios de saunas que tenía el suegro del presidente del Gobierno, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha ido un paso más alla. En la sesión de control al Ejecutivo ha apuntado a que Sánchez financiación su campaña a las primarias del PSOE con la "prostitución, incluso de menores," que se podía producir en esas saunas.

"A ustedes tampoco les consta la prostitución, incluso de menores, para financiar las primarias de Sánchez", le ha espetado García a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras criticar que todo el mundo en el PSOE hagan como que no conocen a Santos Cerdán o "al acosador sexual Paco Salazar". Unas palabras que suponen un grado más en los ataques de los populares a Sánchez que, si bien han usado los supuestos negocios de Sabino Gómez, padre de Begoña Gómez, nunca los habían vinculado con la prostitución de menores.

Las alusiones a las "casas de prostitución del suegro" de Sánchez han sido como el Guadiana en los últimos años. Aparecen, se repiten durante un tiempo y luego desaparecen. Hasta la siguiente referencia. En 2023, el entonces vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ya utilizó este argumento para cargar contra Sánchez. Alberto Núñez Feijóo lo recuperó en julio de este año: "Un día se plagia una tesis, otra se convive con prostíbulos y así poco a poco se va moviendo el umbral ético".

El líder del PP ahondó aquel día en los negocios del suegro del presidente del Gobierno: "¿Con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted?". En septiembre volvió a repetirlo, acusando al jefe del Ejecutivo de haberse "lucrado de la prostitución durante varios años" y señalando que "buena parte del patrimonio familiar" de Sánchez venía del "abominable negocio de la prostitución". Sin embargo, Feijóo nunca ha llegado a señalar que se tratase de prostitución de menores.