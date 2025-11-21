Dimite el presidente de la Diputación de Almería tras ser detenido en la investigación de la UCO por cobro de comisiones

Javier Aureliano García ya no es presidente de la Diputación de Almería. Tras su detención y posterior puesta en libertad con cargos en el marco de una investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por su posible implicación en una red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos se ha visto forzado a dejar su cargo. La decisión se ha adoptado tras el desembarco de la dirección regional del PP andaluz en la provincia ante la grave crisis política provocada por una operación que suma ya 17 personas investigadas.

El ya ex presidente de la Diputación, que ocupaba este puesto desde 2019, ha dejado también su acta como concejal en el Ayuntamiento y como diputado provincial. "En esta nueva etapa se centrará en su defensa y en demostrar su inocencia. Un fin que ha decidido ejercer alejado del servicio público y desde el convencimiento de su compromiso y entrega en la gestión a la que ha dedicado toda su vida profesional", explica el comunicado difundido por la Diputación Provincial. El vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, también ha dejado su cargo en la Diputación y su acta, después de haber sido detenido y puesto en libertad con cargos.

La renuncia ha sido comunicada casi al mismo tiempo por la institución provincial en un comunicado y por la dirección regional del PP Andaluz que había desembarcado en Almería con su secretario general, Antonio Repullo, y el ya nuevo presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco.