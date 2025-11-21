Tras la condena
Nogueras afea que el PSOE "llore" por el fiscal general cuando "avaló el abuso" a independentistas
La portavoz de Junts en el Congreso critica que "tanto PP como PSOE han demostrado que no tienen ningún freno a la hora de politizar la Justicia"
EFE
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha recriminado este viernes que el PSOE "ahora se queje y llore" por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en su momento "no solo calló, sino que avaló el maltrato y el abuso judicial" hacia independentistas.
En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Nogueras ha criticado que "tanto PP como PSOE han demostrado que no tienen ningún freno a la hora de politizar la Justicia" y ha lanzado un dardo a los socialistas: "Parece que la Justicia deja de ser justa cuando les afecta a ellos".
"Durante muchos años [la injusticia] la hemos sufrido y la estamos sufriendo los ciudadanos de Cataluña, mientras todos estos que ahora se quejan y lloran no solo callaron, sino que lo avalaron y permitieron", ha subrayado la dirigente de Junts, que ha enfatizado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución, las condenas "y todo el maltrato y abuso judicial hacia los catalanes fue avalado también por el PSOE".
A su juicio, la politización de la Justicia "no es un problema solo de la derecha", sino de los partidos españoles en general: "O existe una voluntad de cambiar temas estructurales y no tan coyunturales, que no la veo, o eso se perpetuará toda la vida".
Sobre la ruptura de Junts con el PSOE ha reprochado que tanto los socialistas como Sumar "alimentan el relato" de que "no pasa nada", pero ha considerado que "el tiempo acabará poniendo las cosas en su sitio y cuando dentro de seis meses este Gobierno no pueda tirar adelante ninguna iniciativa tendrán que explicarlo".
Aliança Catalana
Preguntada sobre su opinión política sobre Aliança Catalana, no se ha pronunciado: "No puedo hablar de algo que no conozco".
Sin embargo, ha asegurado que el discurso de Junts no ha variado por la irrupción de esta formación y que Junts "ya hablaba" de cuestiones como la inmigración cuando "estos partidos ni existían".
En cuanto a la negociación entre ERC y Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómico, ha considerado que no les preocupa "quedar fuera de acuerdos que no cambian la vida de los catalanes".
"Ha pasado más de un año desde la investidura de Salvador Illa, no hay ningún sistema de financiación. El PSOE habla de una financiación singular plural, es decir, que será un sistema para todos. No habrá ninguna singularidad para Cataluña", ha remarcado.
