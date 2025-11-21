50 aniversario
Directo | Los Reyes asisten en el Congreso al acto “50 años después: La Corona en el tránsito a la democracia”
Los dos 'padres' de la Constitución vivos intervendrán en un coloquio en el Congreso que cerrará el monarca
Redacción / EP
El Rey Felipe VI preside este viernes sendos actos en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados con los que se quiere recordar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía tras la dictadura, en los que el gran ausente es precisamente el principal protagonista, Juan Carlos I, y que cuentan con el plantón anunciado de Vox y de los socios del Gobierno.
En el primer acto, en el Palacio Real, Felipe VI ha subrayado cómo su madre, la reina Sofía, apoyó con "convicción" al rey Juan Carlos en su "acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades", y ha destacado cómo ha dedicado su vida entera al "servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona".
Terminado el acto en el Palacio Real, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía se trasladan al Congreso de los Diputados. Aquí, serán recibidos en el Patio de Floridablanca por Armengol, Rollán y Conde-Pumpido. En representación del Gobierno no estará ya Sánchez, sino que asistirán la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Tras ello, saludarán a los miembros de la Mesa del Congreso y del Senado así como a Feijóo y a los portavoces de los grupos parlamentarios que finalmente asistan y se dirigirán a la Sala Constitucional, para saludar a los participantes en el coloquio, que moderarán los periodistas Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega.
Antes del mismo, Armengol pronunciará un discurso. En el coloquio, además de Roca y Herrero también participarán la catedrática de Ética Adela Cortina, el catedrático de Historia Juan Pablo Fusi, el expresidente del Senado Juan José Laborda y la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut. La clausura correrá a cargo del Rey.
