Condena a Álvaro García Ortiz
Feijóo centrará la sesión de control a Sánchez en la condena al fiscal general
Servimedia
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Ejecutivo del próximo miércoles en el Congreso “quién va a pedir perdón a los españoles”, una vez que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya sido condenado por revelación de secretos.
Fuentes populares recuerdan que Sánchez fue quien dijo que mucha gente había pedido la dimisión de García Ortiz sin pruebas y con falsas acusaciones y bulos, lanzando en su día la pregunta de “¿quién va a pedir disculpas, quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?”.
Hace casi dos semanas, Sánchez defendió en una entrevista en ‘El País’ que la sentencia tendría que ser exculpatoria, insistiendo en la inocencia del fiscal general: "Es inocente y tras lo escuchado esta semana, más aún. Se impondrá la verdad”, dijo.
El PP considera que este lenguaje es “impropio de un presidente del Gobierno” y se traducen en “intromisiones de inusitada gravedad en las funciones del Poder Judicial”. Por ello, Feijóo quiere que Sánchez responda en sede parlamentaria quién considera ahora que debe pedir “perdón a los españoles”.
“Quien tiene que pedir disculpas a la Justicia y a la ciudadanía es el propio Pedro Sánchez por nombrar a este fiscal, utilizarlo para sus intereses y manosear de forma tan burda las instituciones”, se responden las mismas fuentes.
El PP insiste en que Sánchez debe dimitir por “la responsabilidad política de designar a García Ortiz, “mantenerle en el cargo cuando fue imputado, sostener su inocencia y criticar al Supremo”.
