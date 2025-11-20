Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

El tribunal por mayoría le impone también una multa de 7.200 euros y que indemnice con 10.000 a González Amador por daños morales

Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal Supremo.

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

May Mariño

Madrid

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:

