La jueza de la dana pide a la Generalitat valenciana las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias el 29-O

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha dictado un auto en el que solicita a la Conselleria de Emergencias las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias de l'Eliana el 29-O, a las 20.28 horas, según acaban de informar fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La instructora considera que esta diligencia es "relevante" en el "análisis del proceso de decisión por parte de la consellera" investigada, dada las funciones "directivas y de coordinación" que tiene atribuidas el jefe del Consell, como indicó la Audiencia Provincial de Valencia en su auto del pasado 16 de octubre, funciones que "no se pueden limitar a las que pudiera ejercitar presencialmente, sino que han de extenderse igualmente a las ejercidas de forma telefónica".

La magistrada realiza esta petición después de haber recibido un audio de la Conselleria de Emergencias que reproduce la llamada entre el subdirector de Emergencias Jorge Suárez (citado a declarar como testigo el 4 de diciembre) con Miguel Moya, el funcionario que validó y envió el mensaje Es Alert que toda la ciudadanía de la provincia de València recibió a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024. El mensaje "tardío y erróneo" que la magistrada investiga como causa principal de los 229 fallecimientos del día de la dana.

Así lo destaca la magistrada en el auto dictado y notificado hoy a las partes. "Uno de los extremos de máxima relevancia en la presente causa es el análisis tanto del retraso del envío de avisos a la población, como el análisis de su contenido".