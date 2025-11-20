Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo por los contratos de mascarillas y que Pedro Sánchez declare en el juicio

Las acusaciones populares en el caso Koldo, bajo la dirección letrada del Partido Popular, solicitan 30 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y para el que fuera su asesor Koldo García en relación con los contratos millonarios para la compra de mascarillas que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de la que el intermediario Víctor de Aldama era comisionista. Para este último se piden 7 años de prisión por la atenuante de confesión.

En relación con el rescate de Air Europa y la nota de prensa emitida por el Ministerio de Transportes con Ábalos de titular, las acusaciones populares reclaman la declaración, en calidad de testigo, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Otro de los testigos solicitados es la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, “mencionada por su relación jerárquica” con su jefe de gabinete, Carlos Moreno Medina.

Además, ante la elevada pena y después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido la convocatoria de una vistilla sobre la libertad de los investigados, las acusaciones reclaman al magistrado Puente que “acuerde la prisión provisional” de Ábalos y Koldo García, “para evitar el riesgo de fuga, dado que el acusado tiene motivación y capacidad para sustraerse a la acción de la justicia, ante la proximidad de una condena”.

En el mismo sentido, y ante la elevada pena, y después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido la convocatoria de una vistilla sobre la libertad de los investigados, las acusaciones reclaman al magistrado Puente que “acuerde la prisión provisional” de Ábalos y Koldo García.

La petición incluida en su escrito de calificación provisional supera lo reclamado por la propia Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito que se conoció este miércoles reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y seis meses para Koldo, además de la imposición de multas por algo más de 3,9 millones de euros a cada uno por cinco delitos diferentes.