El PP registra en las Corts la candidatura a la Generalitat valenciana de Pérez Llorca y activa la cuenta atrás para la investidura

El relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana ya está más cerca. El PPCV ha registrado este miércoles, en el último día del plazo en las Corts, la candidatura de Juanfran Pérez Llorca. Lo ha hecho tras una reunión del grupo parlamentario con dos ausencias de los 40 diputados que tiene en la cámara autonómica: el actual jefe del Consell, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, María José Catalá, con la que el aspirante se reunió una hora antes. El encuentro, además, ha servido para elegir a Fernando Pastor como nuevo síndic en sustitución del presidenciable.

La Sala Vinatea de las Corts ha acogido el primer acto no oficioso de Pérez Llorca como aspirante a la Generalitat. Hasta ahora, todo lo que ha rodeado a su elección ha estado marcado por comunicados o mensajes en redes sociales, por donde también dio a conocer el propio aspirante que se había reunido con Vox y que había "buena sintonía" para lograr el necesario voto de sus 13 diputados en el pleno de investidura para el que ahora se activa la cuenta atrás. Todo palabras a las que hoy se les ha añadido el acto.

Pérez Llorca ha sido el último en llegar, como procede en los encuentros donde se es el protagonista, con la casi cuarentena de parlamentarios 'populares' esperando en una de las salas institucionales del parlamento autonómico. Lo ha hecho tras reunirse con la alcaldesa de València, María José Catalá, que le ha trasladado su apoyo explícito para esta candidatura, un claro mensaje a la interna del partido ya que la munícipe del Cap i Casal ha sido uno de los nombres que ha sonado para sustituir a Mazón.

A las 11:38 horas

Catalá, de hecho, ha sido la primera en firmar el papel con la candidatura de Pérez Llorca que posteriormente han validado el resto de diputados del PPCV presentes y no presentes, incluido Mazón. Después, ese papel ha acabado en el registro de la cámara por una secretaria del grupo casi a la vez que Pérez Llorca atendía a los medios. La entrega de este ha llegado a 11:38 horas, a falta de 12 horas para que terminara el plazo para poder presentar candidaturas.

Este registro activa una cuenta atrás para el pleno de investidura que debería celebrarse la próxima semana. La fecha más probable, que se deberá fijar en una junta de síndics que se celebrará este jueves, es el miércoles que viene, una vez se celebren los Premios Jaume I. Legalmente han de pasar entre tres y siete días hábiles para poder celebrar este pleno de investidura.