Sara Fernández

El 'Guernica' el cuadro que Zelenski quiso ver junto a Sánchez

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó este martes el Museo Reina Sofía de Madrid, donde se expone el 'Guernica', que contempló acompañado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien compartió impresiones sobre el cuadro de Picasso, símbolo del rechazo a la guerra."Contra la crueldad de la guerra. Por la justicia y la paz. Estaremos con Ucrania, siempre", escribió Sánchez en un mensaje en redes sociales que acompaña a las imágenes de ambos en la sala del museo donde cuelga el cuadro que evoca el bombardeo de la aviación nazi sobre la ciudad española, uno de los episodios más reconocidos de la Guerra Civil (1936-1939).