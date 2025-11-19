Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y multa de 3,7 millones por la trama de mascarillas en Transportes

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicita 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y 19 años y medio para su exasesor Koldo García, además de algo más 3,7 millones de multa para cada uno por cinco delitos diferentes: tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos por los que fueron procesados en relación con los contratos millonarios para la compra de mascarillas que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de la que el intermediario Víctor de Aldama era comisionista. En el caso de Aldama, se aplica la atenuante de confesión para reducir su petición de cárcel hasta los siete años.

En el auto de procesamiento que dictó a principios de este mes de noviembre, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente justifica el delito de organización criminal que se les imputa a todos ellos en que "se concertaron, muy poco después de tomar posesión el primero de su cargo como ministro del Gobierno de España, para, aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar". De esta forma, "cada uno de ellos asumiría un papel diverso en la organización".

Ahora, en su escrito de 21 páginas, Luzón detalla los hechos por los que pide este año de cárcel, y sitúa en las primarias del PSOE y, en concreto, en "los viajes realizados en la promoción de la candidatura que se presentaba", el momento en que "Ábalos conoció en Navarra al también acusado Koldo García Izaguirre, persona vinculada al Partido Socialista de Navarra (PSN) y de la confianza de Santos Cerdán miembro del Parlamento foral de Navarra entre 2014 y 2017 por el PSN y con quien tenía una relación de subordinado a jefe".