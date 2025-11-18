La UCO concluye que el 75% de los beneficios de la empresa atribuida a Santos Cerdán procede del 2% que pagaba Acciona por obra

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que el 75,33% de los beneficios de la empresa Servinabar, cuya titularidad atribuye en casi la mitad al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se corresponde con el 2% que había acordado que Acciona le pagara por obra adjudicada, según el último informe pericial aportado a la causa que se instruye en el Tribunal Supremo por el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Los agentes afirman que la empresa administrada por Joseba Antxon Alonso tiene como "principal fuentes de financiación a Acciona Construcción". "En cuanto a las posteriores salidas de fondos de la mercantil navarra, y teniendo en cuenta el contrato privado de compraventa de participaciones mediante el cual Santos Cerdán adquirió en el año 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar, se ha observado que tanto éste como su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil".

Servicios por el 2%

El informe explica que en relación con las obras de cuya adjudicación se sospecha que "se habrían derivado presuntos pagos" al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García que "habrían sido gestionados por Santos" Cerdán. Ello era fruto de la existencia de "una operativa común mediante la cual Acciona Construcción y Servinabar firmaron un Memorándum de Entendimiento ante el inicio del expediente" de estas obras en concreto, por el que rubricaban "un contrato de prestación de servicios una vez la licitación era otorgada a Acciona Construcción mediante el cual Servinabar obtenía el 2% neto del importe de adjudicación".

Esos beneficios, según apunta el informe habrían repercutido en la propia familia de Cerdán, concretamente en su mujer, Francisca Muñoz -que fue contratada por Noran, la cooperativa en cuya creación participó el propio Koldo junto con Antxon Alonso, cuyo inicio de su sociedad con Cerdán sitúan en 2015-, lo que le supone que entre marzo y julio de 2018 un total de total de 9.500 euros, "siendo Servinabar el principal origen de los fondos de la cooperativa".

Los agentes sitúan también a la hermana del exdirigente del PSOE, Belén Cerdán, la UCO apunta que recibió de Servinabar entre febrero de 2020 y junio de 2020 un total de 22.324 euros. Además, a partir de junio de 2020 la hermana del que fuera secretario de Organización de este partido pasó a ser contratada por la cooperativa Erkolan -entidad registrada el pasado lunes en San Sebastiían, junto a Nolan-, de la que dice que "se habría encargado del abono de su nómina hasta al menos mayo de 2025, percibiendo en el mismo periodo dicha cooperativa un total de 367.290 euros de Servinabar". Del mismo modo, el cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz, "fue contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, siendo perceptor de un total de 53.130 euros".

Vivienda y tarjeta de crédito

Continuando con las presuntas contraprestaciones percibidas por Cerdán y su entorno familiar, el informe detalla que la empresa Servinabar también habría asumido el arrendamiento de un inmueble en la calle Hilarión Eslava de Madrid, entre noviembre de 2017 y julio de 2018, por un importe de 7.200 euros a favor del político. También abonó el alquiler de la vivienda de este entre agosto de 2018 y noviembre de 2019 por 44.645 euros, así como haciéndose cargo de la adquisición de diferente mobiliario para dicho inmueble por valor de, al menos, 7.849 euros.

Además, la familia de Cerdán habría hecho uso de una tarjeta de crédito de Servinabar, cuyo último pago fue efectuado el día antes de la detención de Koldo García en febrero de 2024. A lo largo de tres años, se habrían gastado "algo más de 33.500 euro". En este punto, los agentes señalan que la vía de investigación sigue abierta, porque aún quedan diligencias pendientes.

El informe detalla la relación, tanto mercantil como económica, mantenida desde 2015 entre las sociedades Acciona Construcción y Servinabar, y señala que se habría materializado principalmente a través de uno de los últimos imputados por el magistrado, el ex CEO de Acciona Justo Vicente Pelegrini -fuera de la constructora desde junio-, Joseba Antxon Alonso y Santos Cerdán, con la participación de otros directivos, los también imputados Tomás Olarte y Sanz y Manuel José García Alconchel, citados ante el juez el próximo 3 de diciembre. También colaboraba con ellos el ex responsable de Acciona en Navarra Fernando Merino, que ya declaró ante el juez.

El acuerdo de colaboración entre ambas entidades fue firmado entre Pelegrini y Alonso "escasos días después de la constitución de Servinabar". En él "convenían explotar futuras oportunidades de negocio a través de la delegación en Acciona Construcción de promociones inmobiliarias a las que accediese Servinabar, la constitución de UTEs para la común concurrencia а diferentes proyectos, así como la subcontratación de los servicios" de la empresa navarra cuando Acciona fuera adjudicataria.

Según los investigadores, "durante la etapa ministerial en la que Ábalos estuvo al frente" del Ministerio de Transportes, Cerdán, Alonso y Pelegrini "mantuvieron diferentes encuentros, de los que se destacan las medidas de seguridad empleadas en los mismos, como el apagado de los teléfonos móviles durante las reuniones, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como Threema para garantizar una mayor privacidad y anonimato, el mantenimiento de al menos una reunión en un inmueble alquilado por Servinabar y la comunicación mediante anotaciones manuscritas mostradas en pantalla durante videoconferencias".

El informe se da a conocer después de que el pasado viernes la UCO registrara diferentes sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla -donde la actuación se limitó a un requerimiento de documentación--y otras dos empresas en San Sebastian implicaas en la trama en relación con la investigación del cobro de presuntas comisiones irregulares . La diligencia integra una pieza hasta ahora secreta de la investigación del Tribunal Supremo.

La vinculación de Acciona aparecía ya en el informe de la UCO que llevó a la imputación del que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva y al que el magistrado que instruye este asunto en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, apunta como principal responsable del entramado presuntamente corrupto. En este informe se situaba el origen de la trama en la relación mantenida entre Javier Merino, entonces delegado de Acciona en Navarra y La Rioja, y Joseba Antxon Alonso, presunto socio de Cerdán en la empresa Servinabar al que Koldo García denominaba Guipuchi.