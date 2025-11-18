Caso mascarillas
La Guardia Civil detiene al presidente y al vicepresidente de la Diputación de Almería
La intervención se produce en la institución provincial en plena investigación del 'caso mascarillas' por un supuesto caso de cobro de comisiones ilegales en la pandemia
J. A.
La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García (PP), al vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y al alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez (PP), en una operación desarrollada este martes, en la que se han podido realizar otras dos detenciones más.
Según ha adelantado Efe y ha podido confirmar El Correo de Andalucía los arrestos se están produciendo esta mañana y se están desarrollando también registros en distintos domicilios vinculados a los altos cargos detenidos.
Un caso abierto por supuesto cobro de comisiones
Giménez y Sánchez se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso ‘Mascarillas’, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.
Precisamente, a principios de mes, el PSOE había solicitado que se llamase a declarar como testigo en esta causa al presidente provincial y presidente del PP de Almería, Javier A. García.
El PSOE, que ejerce la acusación popular, fundamenta su solicitud en “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 25 de abril.
- Un conductor atrapado tras chocar su camión contra una casa en Tenerife
- Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
- Canarias se libra del frío polar que se acerca a España aunque la Aemet avisa de que le esperan fuertes lluvias
- Fernando Menis conquista el premio al Mejor Edificio del Mundo en los WAF 2025 con una obra de Tenerife
- Dos accidentes colapsan la TF-5 entre Santa Cruz y La Laguna
- Teidagua alerta del riesgo de desabastecimiento en los municipios de La Laguna y Tacoronte
- Detenido con dos kilos de hachís y más de 44.000 euros en su casa en Tenerife
- El Parque Nacional del Teide recupera su población de cedros