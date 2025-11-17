Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía y podría recibir el alta el jueves

El expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía por la que fue hospitalizado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y está previsto que reciba el alta el próximo jueves, sin que su defensa se plantee por el momento pedir la suspensión de su juicio.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la clínica, Oriol Pujol, hijo del expresidente catalán, de 95 años, ha informado de la situación de su padre, que se encuentra "estable", prácticamente sin fiebre, aunque sufre un problema de insuficiencia respiratoria aguda derivada de una infección pulmonar.

"Es un cuerpo de 95 años, castigado, frágil y un poco débil", ha sostenido Oriol Pujol, que ha señalado que anímicamente está decaído, porque sufre dolores.

El juicio en la Audiencia Nacional

También ha indicado que se prevé que a partir el jueves pueda hacer vida normal si continúa evolucionando así y "afrontar todo lo que viene la próxima semana", en alusión al juicio previsto en la Audiencia Nacional a partir del 24 de noviembre.

Oriol Pujol ha asegurado que su padre es consciente de esta cita judicial y "es algo que tiene muy interiorizado", y ha subrayado que él quiere ir a juicio y dar detalles de las acusaciones que recaen sobre él y su familia.

Ha añadido que la familia y el propio Jordi Pujol prefiere "poder asistir al juicio desde Barcelona y evitar el desplazamiento y la ida y vuelta que supone estos casi 45 días de juicio entre el 24 de noviembre y finales del mes de mayo".

Ha recordado que aún no ha habido ninguna resolución de la Audiencia Nacional al respecto, al ser preguntado por si confía en que le dejarán comparecer y asistir al juicio telemáticamente: "Estamos aún pendientes".