El Gobierno presentará a principios del próximo año una propuesta de reforma de financiación autonómica

El Gobierno cerrará su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica en los próximos meses. Así lo ha trasladado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas durante la reunión este lunes del Consejo de Política Fiscal y Finaciera (CPFF). Su pretensión pasaba por poner encima de la mesa un nuevo modelo antes de abandonar el Ejecutivo para ser candidata a las elecciones a la Junta de Andalucía, como ha dejado claro a los consejeros autonómicos del ramo. En "dos meses", según el consejero murciano Luis Alberto Marín, o "entre "enero y febrero", según ha ratificado la consejera andaluza, Carolina España. La madrileña Rocío Albert ha preferido referise al "primer trimestre" del próximo año y el castellano-manchego, Juan Alfonso Ruiz, a "los próximos meses".

La intención de Hacienda respecto al modelo de financiación pasaba por tratarlo de forma genérica en este encuentro, sin aterrizar en la letra pequeña de la propuesta que prepara el Gobierno. Aunque está construido el esqueleto, apenas se ha trasladado durante el encuentro su arquitectura, como protestaron las comunidades del PP. "Es el cuento de la lechera", protestaban de la Región de Murcia porque "no se dice ni cuál va a ser la base ni los fondos ni cómo articularlo con las comunidades". "Es un espejismo porque no ha concretado nada", criticaba la consejera valenciana Ruth María Merino.

Sin concreciones, más allá del compromiso de aumentar los recursos de las comunidades infrafinanciadas. La propia consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Alícia Romero, ya se limitaba antes del encuentro valorar positivamente el hecho de que este asunto se fuese a poner sobre la mesa. Eso sí, recordando que este tipo de negociaciones son complejas y largas. Tras la reunión, Romero aseguró que “el sistema va a garantizar la singularidad de Catalunya y esas singularidades se van a tener que negociar de forma bilateral” y se mostró satisfecha porque encajará los criterios abordados en la última bilateral entre la Generalitat y el Estado. Concretamente, aspectos relativos a la lengua propia o a la inspección laboral. Un extremo al que se oponen en bloque las comunidades del PP.

Desde el PP insistían previamente en su rechazo, a modo de frente común, contra lo que denominan “cupo catalán”, en referencia al acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. El Ejecutivo apuesta por una suerte de ‘café para todos’, pero socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no esconden su temor a que derive en “privilegios” para Catalunya. El presidente socialista avisaba antes del encuentro que su gobierno no admitiría "bajo ningún concepto, ningún privilegio".

“No hay financiaciones singulares, porque la sanidad, educación y prestaciones sociales no permiten ningún tipo de privilegio", defendía a modo preventivo antes de abordarse este asunto. La falta de consenso de la que se parte da cuenta de las dificultades para reformar el sistema, más si cabe a las puertas de un ciclo electoral de autonómicas que comenzará el 21 de diciembre en Extremadura y continuará con comicios previstos en el primer semestre del próximo año en Castilla y León y Andalucía. Con todo, el Ejecutivo no se resigna y apuesta por mover ficha.

En el Ejecutivo ponen el foco en algunos de los principios del acuerdo sellado el pasado mes de julio con la Generalitat, como es el caso de la “suficiencia financiera”, para que sean todas las comunidades autónomas las reciban más recursos, o el equilibrio entre compaginar el marco bilateral con el multilateral.

A lo que evitan aludir y dejan en el aire es al principio de ordinalidad, para que las comunidades que más aportan no desciendan por debajo de su posición en el ranking de lo que reciben. Y es que se trata de una línea roja en una buena parte del PSOE. Un debate recurrente que ha confrontado al PSC con el resto de la organización desde la época de Pascual Maragall.

Frente a las críticas del agravio, la apuesta del Gobierno es que su futura propuesta para reformar el modelo de financiación beneficie a todas las comunidades. Se sigue así la estrategia utilizada con la condonación de la deuda, que fue pactada con ERC para Catalunya y posteriormente se encajó extendiéndola al resto de comunidades autónomas.