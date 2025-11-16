Convención de Nuevas Generaciones
Ayuso acusa a Sánchez de llevar a España al "guerracivilismo" con unas consecuencias que "tardarán tiempo en arreglarse"
La presidenta madrileña dice que "va a ser un final de legislatura muy complicado", donde tendrán que "combatir muchas trampas"
Agencias
La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a España a la "división" y al "guerracivilismo" con unas consecuencias "desastrosas" que "tardarán muchísimo tiempo en arreglar". Así lo ha expresado este domingo durante la clausura de la primera convención ideológica que celebra Nuevas Generaciones de Madrid, bajo el lema 'mUEve España', donde ha destacado el papel de los jóvenes para que este "mal" no vaya "a más".
"Es verdad que tenéis una dificultad y es porque antes había un proyecto de nación que se defendía desde distintos puntos de vista, desde la izquierda, desde la derecha y desde el centro-derecha liberal. Había un proyecto de nación y ahora falta todo esto", ha lamentado.
En este punto, Ayuso ha criticado a Sánchez por "querer llevarnos al guerracivilismo de manera calculada y que intenta levantar un muro constantemente". "Mientras no gobiernen los demás, todo es posible. Digo yo que algo tendremos que hacer para no colaborar con esa estrategia", ha remarcado.
La presidenta del PP de Madrid ha pedido a los jóvenes a "no permanecer inmóviles a todo lo que está sucediendo" y ha lanzado que la "herencia" que deja el proyecto de Sánchez es "pernicioso". Ha añadido que "va a ser un final de legislatura muy complicado, donde tendrán que combatir muchas trampas".
"Deja una herencia envenenada a todos los efectos, a los jóvenes españoles, en el momento en el que gasta lo que no tiene y que pertenece a las generaciones futuras, que muchas de sus decisiones ya no se podrán tomar en libertad, porque se han quedado endeudadas por este proyecto", ha censurado. Asimismo, la dirigente madrileña ha lamentado "las imágenes" que se han visto en las universidades con "unos contra otros y alumnos contra alumnos". "Eso en España no se vivía desde hace décadas. Eso no nos lo podemos permitir. Ni tampoco la cancelación porque no nos gusta el ponente", ha subrayado.
- Celia Cruz reina en el cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza
- Viernes tenso en el Campus de Guajara por la visita sin permiso de Vito Quiles
- La Laguna llama a la calma ante el reducido alumbrado navideño del casco: «No está terminado»
- El Draguillo: el caserío de Polo
- El entrenador del CD Tenerife elogia a dos jugadores por encima del resto
- Plan para recuperar 280 negocios de la Rambla y el barrio Salamanca en Santa Cruz de Tenerife
- Este es el horario del decisivo partido de hoy del CD Tenerife contra el Celta Fortuna: está en juego el liderato