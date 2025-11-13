El abogado general de la UE pone objeciones a la amnistía, pero avala el perdón a los CDR y del Tribunal de Cuentas

El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann considera que algunas disposiciones de la ley de amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable que se juzgaron en el Tribunal de Cuentas podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, pero, en cualquier caso, la extinción de responsabilidad de los demandados por actos que afecten a los intereses financieros de la Unión no es contraria al Derecho de la Unión. Tampoco lo es amnistiar a la célula de los CDR a los que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos.

Las conclusiones de Spielmann sobre la amnistía servirán para que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) resuelva las cuestiones prejudiciales que le elevaron tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional a la hora de aplicar la medida de gracia impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El abogado general ha hecho públicas dos propuestas de sentencia. La primera se refiere al perdón de los actos contables del 1-O o la acción exterior del Govern, en la que se reclamaban 3,2 millones de euros a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como a una treintena de cargos políticos y administrativos de la Generalitat. En ella Spielmann declara que "la protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la amnistía por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión, puesto que no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión".

En la vista vespertina del pasado 15 de julio, lo que se estudió fue si amnistiar a los 12 presuntos miembros de una célula de los CDR acusados de los delitos de integración en organización terrorista y fabricación y tenencia de sustancias explosivas. La fiscalía de la Audiencia Nacional pedía 27 años de cárcel para ocho de ellos antes de la promulgación de la ley. El abogado general sostiene que "la amnistía es una materia no armonizada sobre la que tienen competencia exclusiva los Estados miembros" y que la Directiva sobre terrorismo europea "no contiene ninguna disposición que prohíba expresamente el uso de mecanismos de extinción de la responsabilidad penal".

Sostiene que lo que debe comprobarse es si "el criterio determinante para evaluar esa compatibilidad radica en su conformidad con las exigencias mínimas que se derivan del Derecho internacional, en particular del Derecho humanitario, y con los estándares jurisprudenciales establecidos, en particular, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Como "la Directiva no se opone" a la amnistía, la promulgada por el Gobierno no le "priva de su plena eficacia, puesto que meramente conlleva una 'desactivación' parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza, sin afectar a la aplicabilidad general de la Directiva a las demás situaciones".

En su opinión, la ley impulsada por el Gobierno cumple los "estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", porque "por un lado, parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía; por otro lado, no incluye violaciones graves de derechos humanos, entre las que se cuentan, primeramente, las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física". Y ello, porque la ley excluyó explícitamente "los actos que hayan causado de forma intencionada tales violaciones, sin incluir formalmente el conjunto de los delitos contemplados en la Directiva".