Las víctimas de la dana alertan en Bruselas contra el uso de ayudas europeas para políticas negacionistas

El Parlamento Europeo ha acogido este miércoles la primera conmemoración del Día de la Dana, un acto impulsado por los socialistas españoles para rendir homenaje a las 229 víctimas mortales de la catástrofe y reclamar una respuesta europea basada en la ciencia, la prevención y la empatía institucional. Las asociaciones de afectados han aprovechado su presencia en Bruselas para lanzar un mensaje político nítido: piden a la Unión Europea que no tolere que las ayudas destinadas a la reconstrucción terminen respaldando políticas negacionistas. Una advertencia que resuena en plena negociación entre el PP y Vox para la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat.

“Vamos a estar ahí hasta que se haga justicia y podamos decidir nuestro gobierno autonómico” Rosa Álvarez — Presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha abierto su intervención con un mensaje de gratitud a las instituciones europeas, que por tercera vez han acogido a las familias afectadas, en contraste con la actitud de las Cortes Valencianas, donde, ha denunciado, “el martes mismo nos cerraron las puertas en nuestra casa”. Ha reivindicado el papel de Pilar Bernabé, “como persona, no solo como delegada del Gobierno” y ha asegurado que las víctimas “seguiremos ahí hasta que se haga justicia y podamos decidir nuestro gobierno autonómico”. Álvarez ha vinculado la tragedia con la negligente gestión del cambio climático y ha pedido aprender de ella impulsando una cultura de prevención, refugios climáticos y planificación sostenible. “No podemos decir que todos son iguales —ha advertido—, porque eso debilita a las instituciones y pone en riesgo la democracia.”

“La comisión de las Cortes no sirve para nada, solo para decir que la culpa es del Gobierno central” Mariló Gradolí — Presidenta de la Asociación de Víctimas 29-O

La presidenta de la Asociación de Víctimas 29-O, Mariló Gradolí, ha denunciado que la versión ofrecida por el presidente de la Generalitat en la comisión de las Cortes está “totalmente alejada” de lo que sucedió el 29 de octubre del año pasado. Ha calificado la comisión de “inútil”, porque —ha dicho— “solo sirve para culpar al Gobierno central”, y ha reclamado que las víctimas puedan comparecer y ser escuchadas. Gradolí ha descrito aquel día como “una situación extremadamente delicada”, marcada por el miedo y la falta de liderazgo, y ha acusado a la administración autonómica de una “negligente y criminal gestión” de la emergencia. Ha asegurado que las víctimas siguen trabajando para lograr verdad, justicia y reparación y ha subrayado que las infraestructuras deben adaptarse al cambio climático “ante futuras emergencias que llegarán”.

“Negar una realidad es el primer paso para tener problemas muy serios” Teresa Ribera — Vicepresidenta primera de la Comisión Europea

En su intervención, la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha lamentado “la frivolidad con la que a veces se gestiona un asunto así” y ha recordado que “la ciencia no es opinable”. Ha subrayado que Europa dispone de instrumentos como la cartografía de zonas inundables y el sistema Copernicus, aunque “de poco sirve tener mapas si luego no los aplicamos a la edificación”. También ha reconocido que muchas zonas de riesgo están urbanizadas, lo que exige repensar la planificación territorial. Bruselas, ha añadido, ha trabajado con España para movilizar casi mil millones de euros en ayudas, dentro de una respuesta climática basada en la coherencia, la prevención y las soluciones verdes.

“La primera lección que aprendí es que hay que decir siempre la verdad” Pilar Bernabé — Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana

Tras rendir homenaje a las asociaciones de víctimas, a las que atribuye un papel decisivo en la dimisión de Mazón, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha reivindicado la importancia de decir siempre la verdad “como principio básico en política y en la gestión de crisis” y ha recordado que entre el 24 y el 29 de octubre de 2024 “no se puso ningún mecanismo en marcha” pese a que los protocolos existían. Ha advertido de que el Mediterráneo es una zona crítica y vulnerable y ha detallado las medidas puestas en marcha por el Gobierno: un plan de resiliencia frente a inundaciones, la revisión de la cartografía de zonas inundables o un programa de protección de viviendas con 60 millones de euros. También ha censurado que el Consell permita construir a 200 metros de la playa y ha lanzado una advertencia política: “El negacionismo mata. No podemos consentir gobiernos negacionistas”.

7. “Cuando la desinformación se convierte en un instrumento institucional tenemos un problema muy grande” Arcadi España — Secretario de Estado de Política Territorial

En su discurso, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha recordado la reunión entre el presidente del Gobierno y las víctimas de la dana, de la que —ha recordado— salió con la certeza de que su preocupación “no era solo la verdad, sino que nadie vuelva a pasar por lo mismo”. Ha denunciado los intentos de dividir a las asociaciones y ha apelado a la empatía institucional frente al dolor. Con una metáfora médica, ha comparado el negacionismo climático con “ignorar un diagnóstico de riesgo cardíaco”, insistiendo en que “el cambio climático no es cuestión de creencias, es de evidencias”. Ha advertido además de que “el cambio climático mata y la mala gestión también”. El secretario de Estado ha censurado la ley de costas del Consell valenciano, que “permite construir hoteles más cerca del mar o evitar que se derriben casas en zonas donde peligra la vida” y ha acusado al PP de haberse alineado con la ultraderecha, “todo por la Generalitat Valenciana”. También ha alertado del uso de la desinformación como arma institucional y ha advertido de que cuando los bulos parten del poder público “hay un problema muy grande”.

“Tenemos una oportunidad para repensar las ciudades y hacer que sean más resilientes” Zulima Pérez — Comisionada del Gobierno para la reconstrucción

La reconstrucción tras la dana debe entenderse como una oportunidad para repensar las ciudades y hacerlas “más resilientes” frente a futuras catástrofes, ha defendido la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, la alcoyana Zulima Pérez, que ha advertido de que “no se pueden hacer las cosas de la misma manera”, sino con una planificación de largo plazo y un modelo territorial sostenible. Ha reivindicado que la respuesta socialdemócrata no puede ser solo económica, sino también “social y, sobre todo, emocional”. La comisionada ha destacado el papel de los alcaldes y alcaldesas, a quienes el Gobierno se compromete a acompañar “hasta el final” y ha puesto en valor la transparencia y la lucha contra los bulos, recordando que “las soluciones están basadas en la ciencia y en la participación de los ciudadanos”. “El dinero de la recuperación es el dinero de los ciudadanos y tienen derecho a saber en qué se invierte”, ha añadido.

“Nos comprometemos a seguir rindiendo homenaje y a llegar hasta el final para depurar responsabilidades” Leire Pajín — Eurodiputada socialista

La eurodiputada benidormense Leire Pajín ha recordado que “esta es la casa de los europeos y europeas, por lo tanto de valencianos y valencianas” y ha prometido seguir rindiendo homenaje y depurar responsabilidades por la gestión de la catástrofe. Ha subrayado la necesidad de mejorar los mecanismos de alerta y prevención y ha reconocido el trabajo de los servidores públicos que permanecieron en sus puestos frente a quienes “no estuvieron en el momento que más los necesitábamos”.

“Perder a alguien con la certeza de que se podría haber evitado es un tormento diario” Sandra Gómez — Eurodiputada socialista

Por su parte, la también eurodipuatada Sandra Gómez ha acusado a la Generalitat de fallar en prevención y empatía y de haber intentado desacreditar a las víctimas, algo que ha calificado de “maltrato institucional”. Ha elogiado la implicación de Pilar Bernabé y de los alcaldes y alcaldesas que se mantuvieron al frente durante la emergencia y ha agradecido “la dimisión de quien no merecía seguir siendo nuestro presidente”. La eurodiputada ha cerrado su intervención con una idea que ha sido aplaudida en la sala: “La política sin humanidad no sirve.”

“Negar el cambio climático es irresponsable y una falta de respeto a las víctimas” Iratxe García — Secretaria general de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo

La secretaria general de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha agradecido a las víctimas de la dana que “pongan la voz de quienes sufrieron en primera persona las consecuencias de una mala gestión” y ha rendido homenaje a las 229 personas fallecidas, destacando la reacción solidaria de bomberos, vecinos y alcaldes “como símbolo de la resiliencia europea”. Ha criticado que “negar el cambio climático, como hacen partidos en nuestro país, es irresponsable y una falta de respeto a las víctimas” y ha defendido una política basada en la ciencia, la prevención y la inversión. “Cada euro invertido en prevención salva vidas”, ha recordado en el cierre de su intervención.

“Cada uno tiene que explicar dónde estaba, qué hizo y cuál era su responsabilidad” Virginia Barcones — Directora general de Protección Civil y Emergencias

Por último, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha insistido en que la catástrofe “tiene que ser un antes y un después” en la gestión de emergencias en España y ha reconocido que, aunque no se pueden evitar fenómenos meteorológicos extremos, sí es posible mejorar la anticipación y la respuesta del sistema. Ha recordado que 2024 dejó “la peor catástrofe de la historia reciente de España” y, poco después llegó, “la mayor ola de incendios”, dos crisis que demuestran la necesidad de actuar sobre el terreno y con rapidez. La directora general ha advertido de que “el tiempo en una emergencia salva víctimas” y ha pedido no reescribir la historia ni manipular los hechos, reclamando que cada autoridad “explique dónde estaba, qué hizo y cuál era su responsabilidad”.