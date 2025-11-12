En el Congreso
Sánchez critica al rey emérito por ensalzar a Franco: "Tendría que ser respetuoso con la memoria democrática"
El presidente del Gobierno reprocha a Feijóo que faltara a su "deber" con la Casa Real a no acudir a algunos actos
"¿Por qué mentir si fue él quien me convirtió en rey y, en realidad, lo hizo para crear un régimen más abierto? (...) Le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político", asevera el rey emérito Juan Carlos I sobre Francisco Franco en 'Reconciliación", el libro de sus memorias que ya se ha publicado en Francia. Unas palabras que ha criticado este miércoles Pedro Sánchez al considerar que ensalzan al dictador.
"Simplemente recordaré que también el anterior jefe del Estado, el actual rey emérito, lo que tendría que ser es ser respetuoso con la memoria democrática de este país y no ensalzar a un dictador como fue Franco", ha sentenciado el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta sobre las últimas cumbras internacionales, el estado de los servicios públicos, los presuntos casos de corrupción que acechan al Gobierno y la ruptura de las relaciones con Junts.
A lo largo del debate, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha reprochado a Sánchez su deslealtad con la jefatura del Estado, aunque no ha explicado en ningún momento a qué se refería. En la réplica, el presidente del Gobierno ha reivindicado su "respeto" a la Casa Real y le ha reprochado lo mismo a Feijóo: "Quien ha faltado a su deber ha sido usted no acudiendo a la apertura del año judicial y yéndose con la presidenta de la Comunidad de Madrid a hacer un mítin".
Ha sido en ese punto cuando Sánchez ha hecho alusión al libro escrito por Juan Carlos I, en el que el emérito hace varias menciones a Franco, como el siguiente: "Nunca dejé que nadie le criticara delante de mí. Nada pudo destruirle, ni siquiera desestabilizarle (...) Antes de morir, me pidió mantener unido al país".
