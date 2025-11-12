Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Clases suspendidas, fuertes vientos y riesgo de inundación por lluvias

En Directo

Sesión de control

Directo | Sánchez: "Privatización, recortes, y precariedad. Ese ha sido el regalo del PP al Estado del Bienestar"

Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible"

DIRECTO | Sesión de control al Gobierno en el Congreso

May Mariño

José Luis Escudero

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, aunque intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP. Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible" al no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria.

  1. Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
  2. La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
  3. Multa de 3.000 euros a un campo de fútbol de Santa Cruz de Tenerife por vender alcohol
  4. Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
  5. La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
  6. La Aemet avisa: habrá lluvias y bajada de temperaturas este martes en Tenerife
  7. La polémica del sinhogarismo en Santa Cruz de Tenerife llega a la Diputación del Común
  8. La borrasca ‘Claudia’ golpeará con fuerza a la provincia de Santa Cruz de Tenerife: lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado y rachas muy fuertes de viento

