Nogueras, a Sánchez: "Suba el volumen del pinganillo, esta relación se ha acabado"

"Suba el volumen del pinganillo, señor Sánchez, y escúcheme, porque le diré cosas que seguramente los suyos no le han explicado o no ha entendido: esta relación se ha acabado", le ha espetado en catalán Miriam Nogueras a Pedro Sánchez. En un discurso en el que no ha mencionado al PP, la portavoz de Junts en el Congreso ha arremetido duramente contra el presidente del Gobierno por haber incumplido sus acuerdos: "Usted ha bloqueado la legislatura y no se puede escapar de decir cómo puede gobernar sin la mayoría que necesita".

Una semana después de que la propia Nogueras anunciara que vetarán todas las iniciativas del Ejecutivo, salvo algunas ya pactadas, la dirigente posconvergente ha vuelto a insistir en que los incumplimientos del Gobierno les han llevado a "romper" las relaciones. "Se han quedado sin una mayoría que necesitan para gobernar", le ha avisado al jefe del Ejecutivo, dejando claro que la lista de acuerdos que no se han materializado "es muy larga".

Entre otros asuntos, Nogueras ha citado la necesidad de aprobar la ley contra la multirreincidencia, el retraso a la hora de dotar de recursos económicos a la Ley ELA, el pago a Catalunya de las partidas presupuestarias no ejecutadas de ejercicios anteriores, la publicación de las balanzas de pago o devolver a los jueces de paz la capacidad de casar. "Tenga el valor de salir aquí y decir que se han cumplido los acuerdos", le ha espetado la dirigente de Junts.

La relación con el PP

"Usted no ha cumplido, no tiene palabra y parece que solo le interese el poder y usted se alía con quien convenga para mantenerlo", ha sentenciado, en una de las frases más contundentes contra Sánchez. Lejos de quedarse ahí, Nogueras también ha tildado al presidente del Gobierno de "cínico" e "hipócrita" que apela al "espíritu del acuerdo". "De los espíritus de los acuerdos, los catalanes ni viven ni comen. Nosotros apelamos a la materialización de los acuerdos", ha resumido.

Además, ante las continuas alusiones de otros grupos a un posible pacto de Junts con el PP, Nogueras ha hecho hincapié en que fue su formación la que evitó un gobierno de los populares con Vox al investir a Sánchez. "Usted no ha aprovechado esta oportunidad. Solo tenían que hacer una cosa: cumplir con Catalunya, con los catalanes, cumplir los acuerdos. No han cumplido y lejos de asumir las responsabilidades de sus incumplimientos intentan atribuirnos a nosotros su fracaso y su responsabilidad", le ha criticado.

Los aliados

La ruptura de Junts también preocupa al resto de socios del Gobierno, que han dejado claro que darán soporte al Ejecutivo durante lo que quede de legislatura. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sostenido que todo depende de quién aguante mejor la "presión", si Feijóo para que presente una moción de censura o Sánchez para convocar elecciones. Además, ha criticado duramente a Junts por anunciar el veto a todas las leyes del Ejecutivo, cuando estas son beneficiosas para los ciudadanos catalanes.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha preguntado a Sánchez cómo pretende llegar al final de la legislatura sin el respaldo de los posconvergentes y . Eso sí, ha dejado claro que ellos seguirán dando apoyo al Gobierno para que se cumpla lo que pactaron en la investidura "hasta que esta agonía deje de serlo o llegue a su último suspiro". Y su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, también ha admitido que lalegislatura está "en un punto crítico", pero que es necesario "dotar de un propósito" a la legislatura.