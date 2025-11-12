Feijóo sitúa Sánchez como el presidente de "la cloaca" y advierte a Junts y PNV de que su apoyo "no saldrá gratis"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, endureció de nuevo el tono contra Pedro Sánchez en el debate parlamentario celebrado este miércoles, que por exigencia del primer partido de la oposición incluía en el orden del día la corrupción. Al hilo de las últimas informaciones sobre la conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, que en una reunión con el fiscal Ignacio Stampa del pasado mayo se presentaba como enviada por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión provisional, Feijóo le espetó a Sánchez: "¿Es usted también el presidente de la cloaca?". A lo que añadió que el jefe del Ejecutivo "es el que más sabe de corrupción de España".

Feijóo, ya hacia el final de su discurso, se dirigió también a Junts per Catalunya y al PNV para advertirles que su apoyo al Gobierno del PSOE y Sumar "no les saldrá gratis". El líder de la oposición se dirigió a Sánchez para preguntarle, mencionando con sarcasmo la fórmula "no me consta", la misma que empleó reiteradamente Sánchez en su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Ábalos en el Senado, si ya le constaban los pagos en billetes de 500 euros en Ferraz si los bancos dijeron que solo los entregaban de 50, o si "puede asegurar que su campaña de primarias se financió legalmente y si su suegro no participó". También, como en otros debates, le preguntó si alguna vez llamó a un empresario para pedir un patrocinio para su esposa, Begoña Gómez, o, extremando el sarcasmo, si "ya sabe dónde vive su hermano". "Mire bien en todas las habitaciones", le reclamó en el mismo tono de chanza, haciéndose eco de las informaciones que desde hace semanas dicen que David Sánchez Pérez-Castejón estuvo viviendo en la residencia oficial del presidente del Gobierno, a las que desde el primer momento el PP ha otorgado máxima credibilidad.

En los veinte minutos de los que disponía desde la tribuna, Feijóo lanzó toda una enmienda a la totalidad del Gobierno, y realizó dos anuncios en materia de vivienda. El primero, que esa materia dependería si llega a la Moncloa "de mi vicepresidencia primera", lo que motivó chanzas de la bancada socialista e incluso de la azul del Gobierno, que señalaban a Santiago Abascal, sentado en su escaño antes de intervenir después de Feijóo. Y el segundo, que rebajaría del 10% al 4% el IVA para los jóvenes que se compren un piso.

El presidente del Grupo Popular comenzó con sarcasmo su intervención: "Señorías, ha terminado el líder de la oposición al Partido Popular y ahora me toca a mí". Una referencia a las críticas que Sánchez había lanzado desde la tribuna a los gobiernos autonómicos del PP, singularmente los de la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía. En esa línea, acusó a Sánchez de haberse referido en su discurso a "porcentajes que nada tienen que ver", sobre todo en lo referente a la privatización sanitaria. Y detalló que en Andalucía ha sido del 4% mientras que en Cataluña, con el socialista Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat, habría sido de más del 20%. Y sin salir de ese ámbito, el de la gestión de los servicios públicos competencia autonómica, se permitió una referencia personal: "Yo estudié en la universidad pública de Santiago, ¿y usted?", aludiendo veladamente al centro privado de Madrid donde el líder del PSOE obtuvo su licenciatura en Económicas.

Feijóo volvió a denunciar que la situación del Gobierno, sin haber aprobado ni presentado aún un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, es "insostenible", porque a su juicio "ni la situación internacional ni la doméstica permiten sostenerlo". Y a partir de ahí estableció una retahíla asegurando que "mientras el Gobierno se atrinchera", la "vida de la gente empeora", para lo que se refirió al "escandaloso" dato de pobreza infantil o a los cuatro millones de españoles que, detalló, "viven con 640 euros al mes" o a los jóvenes que, según expresó, "tienen que asumir que su vida será peor que la de sus padres".

Feijóo terminó su intervención blasonando de sus cualidades como líder, entre las que citó "autonomía en las decisiones"; "claridad en los compromisos"; "respeto a las normas de la democracia; "lealtad institucional"; "lucha contra la corrupción"; "igualdad de derechos y oportunidades" y "credibilidad ante nuestros aliados".

Noticia en elaboración.