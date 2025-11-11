Víctimas de abuso en la Iglesia, "moderadamente satisfechas" de la reunión con Bolaños

Asociaciones de víctimas de pederastia en la Iglesia han afirmado que salen "moderadamente satisfechas" de la reunión con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que les ha transmitido "el pleno compromiso" del Gobierno en lograr lo antes posible la reparación de quienes sufrieron esas agresiones.

Representantes de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR) y de Justice Iniciative España se han reunido este martes con Bolaños, quién les había citado para detallarles cómo avanza la propuesta del Gobierno de crear un órgano específico a través del cual atender las necesidades de las víctimas y reparar el daño causado a los menores que sufrieron abusos sexuales por personas de la Iglesia católica.

Al término del encuentro, el portavoz de Infancia Robada y padre de un escolar que sufrió abuso en un colegio del Opus Dei en Leioa (Bizkaia), Juan Cuatrecasas, ha explicado a EFE que el Gobierno les ha reiterado su compromiso en poner en marcha ese órgano sea lo antes posible, porque "es consciente de que las víctimas estamos hartas, tras años esperando que se repare tanto sufrimiento, y que necesitamos una respuesta ya".

Bolaños les ha adelantado su intención de que ese órgano sea mixto y que, con ese objetivo, el Ejecutivo "está tratando de que la Iglesia colabore" porque también es conocedor de que el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) que puso en marcha la Iglesia católica "no es la solución".

Cuatrecasas ha explicado que con ese plan solo van a compensar a 39 víctimas, "con cantidades irrisorias, cuando además hay miles de víctimas que lo fueron hace muchos años y otras en la actualidad, y que están sufriendo situaciones realmente trágicas".

Por ello, las asociaciones confían en que el órgano que va a impulsar el Gobierno logre realmente su reparación y que ésta no sea solo económica, porque muchas lo que necesitan es terapias gratuitas, protección cuando denuncian y lucha contra su exclusión escolar y laboral, entre otras cosas.

Sistema mixto Iglesia-Estado

Fuentes del Ministerio de la Presidencia han indicado tras la reunión que Bolaños ha explicado que el objetivo es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado y que cuente con la participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia.

A la reunión han acudido 22 representantes de asociaciones y han repasado el estado de situación del plan de reparación impulsado por el Gobierno, basado en las recomendaciones hechas por el Defensor del Pueblo.

Según las fuentes ministeriales, la reunión ha discurrido en un clima de confianza y entendimiento, y el ministro ha reiterado su compromiso de seguir dialogando con la Iglesia católica para alcanzar acuerdos, así como de seguir informando a las asociaciones de los avances que se produzcan.