Candidato a la investidura
Pérez Llorca agradece "la confianza" de Feijóo para suceder a Mazón
El popular pondrá el foco "en la recuperación y reconstrucción" de la Comunitat Valenciana y asegura priorizar "las necesidades de los valencianos"
Lluís Pérez
Juanfran Pérez Llorca se muestra agradecido con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de haber sido designado como el candidato de los populares a la Presidencia de la Generalitat Valenciana y, por tanto, el elegido por Génova para suceder al president Carlos Mazón. Lo ha hecho con un mensaje en sus redes sociales en las que Llorca ha explicado que ha aceptado el encargo del gallego para "lograr una mayoría" parlamentaria con el "foco puesto en la recuperación y la reconstrucción de la Comunitat Valenciana".
Su elección dependerá del voto de Vox. Las conversaciones están en marcha desde el pasado viernes y ayer mismo la formación de ultraderecha exigió al PP designar un candidato para poder conversar directamente con él. Ante la necesidad de contar con el respaldo de los de Abascal, el ya candidato ha asegurado que se abre ahora "un periodo de diálogo" que afrontará "con seriedad, rigor" y teniendo siempre como prioridad "las necesidades de los valencianos".
Fin a 10 días de inteniridad
Con el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como candidato a la Presidenica, el Partido Popular cierra 10 días de tensión interna y resuelve una de las cuestiones clave en la sucesión de Mazón. El mismo viernes 31 de octubre, antes del lunes en que Mazón anunció su marcha, los tres barones provinciales (Toni Pérez, de Alicante; Marta Barrachina, de Castelló, y Vicent Mompó, de Valencia) se reunieron en un restaurante de Benidorm con Juanfran Pérez Llorca, en un encuentro en el que también participó Carlos Mazón.
El malestar profundo que desató aquella reunión, tomada desde Madrid como un órdago y una deslealtad, ha tardado varios días en ser reconducido. Finalmente, se ha impuesto el deseo del PP valenciano y la mano derecha de Mazón será el candidato a sucederle. De ser elegido, liderará el Consell hasta las próximas elecciones autonómicas.
