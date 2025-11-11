Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Dana en Valencia
DIRECTO | Mazón comparece en la comisión de la dana de las Corts valencianas
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana deberá dar explicaciones sobre su agenda el 29 de octubre de 2024 y su papel en la gestión de la riada
EFE
Valencia
Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, declara esta tarde en les Corts Valencianes por su gestión de la dana el 29 de octubre de 2024. Tres horas antes de su comparecencia en la comisión de investigación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca como relevo de Mazón.
En la declaración del ya exjefe del Consell de esta tarde no podrán estar presentes las víctimas debido a que Presidencia de la Generalitat ha copado todas las invitaciones y, por tanto, no ha dejado sitio para ellas.
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
- Cae parte del muro de un solar municipal abandonado en Santa Cruz de Tenerife
- El Colegio de Arquitectos se opone al derribo del antiguo silo de grano de Santa Cruz: propone una consulta pública
- La polémica del sinhogarismo en Santa Cruz de Tenerife llega a la Diputación del Común
- El nuevo paraíso de las tartas de queso está en este municipio de Tenerife: cuestan solo 1,50 euros
- Casi 300 muertos, centenares de animales perdidos y la Patrona arrastrada por el agua: así fue el peor aluvión caído en Tenerife